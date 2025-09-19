В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии
Российские военные самолеты 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии, передает Reuters со ссылкой на представителей ЕС и НАТО.
МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России, ему вручили ноту и выразили протест в связи, как утверждают в Таллине, произошедшим вторжением трех Миг-31. В эстонском ведомстве заявили, что инцидент произошел над Финским заливом, а истребители оставались в воздушном пространстве Эстонии 12 минут, пишет РБК.
Минобороны России периодически сообщает о патрулировании самолетами над морями и океанами близ границ страны. Минобороны подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.
это высший пилотаж, только один ответ
ГЛОНАСС рулит!
Ну, подумаешь, после сверхзвукового разгона, на минутку позже ввели в разворот...на трëх Махах. И тут Фе-35 как раз подоспели, и почти перехватили (да ешшо с челинтанами внутрях, да после вчерашнего..). Конечно, оно обидно.
Оно же - пятое "поколение", типа, Ого-го, а толку?
Тута нота в сам раз! Ля или Си, но лучше Ре-бимоль.
"Минобороны подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства"
---
В данном случае три Миг-31 нарушили воздушное пространство страны НАТО - Эстонии и находились там 12 минут. Для перехвата в воздух были подняты
F-35 итальянских ВВС, которые базируются в Эстонии. МИД Эстонии вызвал поверенного в делах Посолства РФ в Эстонии и передал ему ноту протеста.
все поместились в небе истонии?