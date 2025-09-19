В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

Российские военные самолеты 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии, передает Reuters со ссылкой на представителей ЕС и НАТО.

МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России, ему вручили ноту и выразили протест в связи, как утверждают в Таллине, произошедшим вторжением трех Миг-31. В эстонском ведомстве заявили, что инцидент произошел над Финским заливом, а истребители оставались в воздушном пространстве Эстонии 12 минут, пишет РБК.

Минобороны России периодически сообщает о патрулировании самолетами над морями и океанами близ границ страны. Минобороны подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

  2. 19.09.2025, 21:14
    Гость: Блинн

    ГЛОНАСС рулит!
    Ну, подумаешь, после сверхзвукового разгона, на минутку позже ввели в разворот...на трëх Махах. И тут Фе-35 как раз подоспели, и почти перехватили (да ешшо с челинтанами внутрях, да после вчерашнего..). Конечно, оно обидно.
    Оно же - пятое "поколение", типа, Ого-го, а толку?
    Тута нота в сам раз! Ля или Си, но лучше Ре-бимоль.

  3. 19.09.2025, 19:51
    Гость: rick

    "Минобороны подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства"
    ---
    В данном случае три Миг-31 нарушили воздушное пространство страны НАТО - Эстонии и находились там 12 минут. Для перехвата в воздух были подняты
    F-35 итальянских ВВС, которые базируются в Эстонии. МИД Эстонии вызвал поверенного в делах Посолства РФ в Эстонии и передал ему ноту протеста.

