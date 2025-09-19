В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

18:41 19.09.2025

Российские военные самолеты 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии, передает Reuters со ссылкой на представителей ЕС и НАТО.

МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России, ему вручили ноту и выразили протест в связи, как утверждают в Таллине, произошедшим вторжением трех Миг-31. В эстонском ведомстве заявили, что инцидент произошел над Финским заливом, а истребители оставались в воздушном пространстве Эстонии 12 минут, пишет РБК.

Минобороны России периодически сообщает о патрулировании самолетами над морями и океанами близ границ страны. Минобороны подчеркивает, что все полеты военной авиации соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.