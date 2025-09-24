Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской

Первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой украинского президента Еленой Зеленской. Об этом заявил старший советник Мелании Марк Бекман в эфире Fox News.

По его словам, Зеленская несколько раз обращалась с просьбой о встрече, однако официальных договоренностей достигнуто так и не было.

«Госпожа Зеленская несколько раз обращалась к нам с просьбой о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального», — сказал Бекман.

Семья Зеленских прибыла в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 22 по 30 сентября. На полях мероприятия президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом.

