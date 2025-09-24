Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской
Первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой украинского президента Еленой Зеленской. Об этом заявил старший советник Мелании Марк Бекман в эфире Fox News.
По его словам, Зеленская несколько раз обращалась с просьбой о встрече, однако официальных договоренностей достигнуто так и не было.
«Госпожа Зеленская несколько раз обращалась к нам с просьбой о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального», — сказал Бекман.
Семья Зеленских прибыла в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 22 по 30 сентября. На полях мероприятия президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом.
А где первая леди РФ?
Почему госпожа Людмила с молодым?
Молодец.. Малания , былоб хто!
Цитата:- «Почему люди так глупы,»- писал глядя в зеркало?
Фраза «Украинско-еврейский клоун» написана от «большого» ума?
Сложно подумать наши государыни простолюдинами не были
Ну какая она, нафиг, госпожа. Он из плебса происходит.