Сирийский суд заочно выдал ордер на арест Башара Асада

13:52 27.09.2025

Суд в Сирии заочно санкционировал арест бывшего президента страны Башара Асада, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По словам верховного судьи, Асаду предъявлены обвинения в умышленных убийствах, пытках, приведших к смертям, а также в незаконном лишении свободы. Основанием для ордера стал иск, поданный родственниками погибших во время событий в провинции Дераа в 2011 году.

Судья отметил, что данное решение «открывает путь к международному преследованию» экс-президента.

В Дераа в 2011 году начались массовые антиправительственные протесты, разросшиеся в вооружённый конфликт. В ходе его подавления погибли десятки людей. Позднее провинция оказалась под контролем экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).