Украина ответила на призыв Венгрии обменять территории на мир с Россией

12:02 29.09.2025

Венгрия может торговать своей территорией или суверенитетом, Украина этого делать не планирует и в советах не нуждается. Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий в соцсети X.

О том, что Украина может отказаться от пятой части своей территории в обмен на мирное урегулирование конфликта с Россией, ранее заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, пишет РБК.

Он сказал, что такая относительно небольшая страна, как Венгрия, может «исчезнуть за считанные секунды», если ее власти примут неверные решения. Затем Мадьяр обратился к теме приходов в страну иностранных сил в прошлом. Он вспомнил вторжение в Венгрию Османской империи, правление австрийских Габсбургов, подавление революции 1848–1849 годов и другие исторические периоды.

«Опыт Венгрии показывает, что весь мир оставил нас в покое, Запад оставил нас в покое», — сказал он, добавив, что ожидать от последнего реальной помощи нельзя, поскольку это «вероятно, означало бы начало Третьей мировой войны».

В заключение Мадьяр упомянул Трианонский мирный договор и территории, которые по нему потеряла Венгрия по итогам Первой мировой войны. Он предложил Украине заключить мир по той же схеме.

По мнению Мадьяра, правительство Венгрии как проигравшая сторона в 1920 году, подписав договор, приняло единственно разумное, но трагическое решение: сохранить хотя бы треть страны, а не жертвовать ею всей.

«Было ли это болезненно? Конечно, было болезненно. Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — сказал он.

Вопрос, по словам Мадьяра, заключается в том, что важнее: «сохранение жизнеспособности страны или удержание нескольких тысяч квадратных километров».

Власти Украины заявляют, что, если страна не сможет вернуть утраченные территории к тому моменту, когда будет достигнуто соглашение с Россией о прекращении огня, Киев будет готов к переговорам на эту тему в будущем. Российская сторона исключает возможность обмена территориями с Украиной.