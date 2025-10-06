Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО

09:45 6.10.2025

Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали в 2021 году попытку урегулирования конфликта на Украине и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало российской специальной военной операции. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.

Политик рассказала, что в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша и страны Прибалтики активно воспротивились этой инициативе из-за опасений, что ЕС не сможет сформировать общую политику в отношении РФ, пишет Газета.RU.

По словам Меркель, ее идея так и не была воплощена в жизнь. Потом она покинула пост канцлера ФРГ, а затем начался российско-украинский конфликт.

В этом же интервью экс-канцлер призвала искать подход к урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем по примеру того, как это было во времена Холодной войны.