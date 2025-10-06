Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО
Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали в 2021 году попытку урегулирования конфликта на Украине и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало российской специальной военной операции. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.
Политик рассказала, что в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша и страны Прибалтики активно воспротивились этой инициативе из-за опасений, что ЕС не сможет сформировать общую политику в отношении РФ, пишет Газета.RU.
По словам Меркель, ее идея так и не была воплощена в жизнь. Потом она покинула пост канцлера ФРГ, а затем начался российско-украинский конфликт.
В этом же интервью экс-канцлер призвала искать подход к урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем по примеру того, как это было во времена Холодной войны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже чеченцы (хоть и были в составе РСФСР)хотели вырваться из цепких российских объятий Под руководством советского военного лётчика Джохара Дудаева.
По словам его бывших сослуживцев, это был вспыльчивый, эмоциональный и одновременно чрезвычайно честный и порядочный человек. Тогда он ещё оставался убеждённым коммунистом, отвечал за политическую работу с личным составом».
«Дудаев был хорошо подготовленный офицер. Он окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, достойно командовал полком и дивизией. Твёрдо управлял авиационной группой при выводе советских войск из Афганистана, за что был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Его отличали выдержка, спокойствие и забота о людях. В его дивизии была оборудована новая учебная база, обустроены столовые и аэродромный бытнаведён твёрдый уставной порядок в гарнизоне Тарту. Джохару по заслугам было присвоено звание генерал-майора авиации», — вспоминал Герой России генерал армии Пётр Дейнекин.
После событий в Вильнюсе Дудаев выступил на эстонском радио, заявив, что если
советские войска будут отправлены в Эстонию, он не пропустит их через воздушное пространство.
Татарстан,что в составе РСФСР,в 90-е еле удержали.
Что говорить об Украине,Молдове,Грузии.
