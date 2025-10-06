Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО

Коллаж © KM.RU

Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали в 2021 году попытку урегулирования конфликта на Украине и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало российской специальной военной операции. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.

Политик рассказала, что в 2021 году она предложила новый формат диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но Польша и страны Прибалтики активно воспротивились этой инициативе из-за опасений, что ЕС не сможет сформировать общую политику в отношении РФ, пишет Газета.RU.

По словам Меркель, ее идея так и не была воплощена в жизнь. Потом она покинула пост канцлера ФРГ, а затем начался российско-украинский конфликт.

В этом же интервью экс-канцлер призвала искать подход к урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем по примеру того, как это было во времена Холодной войны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2025, 16:53
    Гость: Serx

    Сейчас не совок, антисоветчиков нет за ненадобностью. Полицейское осведомительское Штази-имя Меркель - IM Erika, она сама об этом писала.

  4. 06.10.2025, 15:23
    Гость: при чем тут Меркель,Если ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР был внесён

    -гыыыыы в Конституцию Украины, как Крым в Конституцию РФ

    Снимите розовые очки.
    Никто не хочет БЫТЬ "с Россией", и молдаване,грузины,азербайджанцы.
    СИЛОЙ ВСЕХ ЗАГНАТЬ НЕ ВЫЙДЕТ.
    До сих пор никак не дойдёт.
    Потому бывшие республики и рвутся в НАТО.

    Даже чеченцы (хоть и были в составе РСФСР)хотели вырваться из цепких российских объятий Под руководством советского военного лётчика Джохара Дудаева.
    По словам его бывших сослуживцев, это был вспыльчивый, эмоциональный и одновременно чрезвычайно честный и порядочный человек. Тогда он ещё оставался убеждённым коммунистом, отвечал за политическую работу с личным составом».

    «Дудаев был хорошо подготовленный офицер. Он окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, достойно командовал полком и дивизией. Твёрдо управлял авиационной группой при выводе советских войск из Афганистана, за что был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Его отличали выдержка, спокойствие и забота о людях. В его дивизии была оборудована новая учебная база, обустроены столовые и аэродромный бытнаведён твёрдый уставной порядок в гарнизоне Тарту. Джохару по заслугам было присвоено звание генерал-майора авиации», — вспоминал Герой России генерал армии Пётр Дейнекин.

    После событий в Вильнюсе Дудаев выступил на эстонском радио, заявив, что если
    советские войска будут отправлены в Эстонию, он не пропустит их через воздушное пространство.
    Татарстан,что в составе РСФСР,в 90-е еле удержали.
    Что говорить об Украине,Молдове,Грузии.
    Деньги девать некуда?

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Франция присоединилась к коалиции пиратствующих
Владимир Путин выступил со вступительной речью на «Валдае»
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Трамп поручил готовиться к обмену данными с Украиной для ударов по России
Избранное
США ограбили Европу в «благодарность» за разрыв контрактов с Россией
Свой в доску парень Владислав Галкин
БеZ Б «Энергия» (интернет-релиз)
Кузьма и Жопа Новый Год «Кузьма и Жопа Новый Год»
Откройте историю заново: Мультимедийный музей Новой хронологии в Ярославле
«Запрещенные барабанщики» спели военные песни на фоне видов разрушенного Донецка
Армейский чек-лист. Вооруженные силы России определили приоритетные планы по боевой подготовке
«Пикник» устроил бои на ринге в «Театре абсурда»
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
Кинопремьера «Все везде и сразу»: платить налоги — мой девиз, жить в мультимире — мой каприз
Теракт в аэропорту Кабула – авторы и «интересанты»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации