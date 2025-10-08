В Таджикистане 9 октября пройдет встреча Путина и Алиева
Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится 9 октября в Душанбе, куда с государственным визитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На вопрос о повестке он ответил: "Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений".
"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны позитивный настрой, пишет "Интерфакс".
