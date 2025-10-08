В Таджикистане 9 октября пройдет встреча Путина и Алиева

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится 9 октября в Душанбе, куда с государственным визитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос о повестке он ответил: "Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений".

"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны позитивный настрой, пишет "Интерфакс".

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.10.2025, 22:57
    Гость: Никколо Макиавелли

    „Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.“

  5. 08.10.2025, 21:54
    Гость: Бобер

    Прогнут юбиляра и на таджикском и на азербайджанском. Так что десяток высланных бандитов триумфально вернуться. Подплинтусным российским силовикам опять оскорбят чувства верующих в сильного лидера-полторашку.

Все комментарии (9)
