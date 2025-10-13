Зеленский сообщил, что встретится с Трампом 17 октября

Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Official White House Photo by Daniel Torok

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить усиление украинской ПВО, поставки ракет Tomahawk и ряд других вопросов, пишет Газета.RU со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, лидеры государств обсудят темы, поднятые во время двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. Среди них были удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также «некоторые деликатные вопросы».

В Белом доме пока не подтвердили факт скорой встречи Трампа с Зеленским.

