Семь человек погибли в результате крушения грузового самолета в США

Грузовой самолёт UPS Airlines, выполнявший рейс 2976 и принадлежащий авиафлоту компании, потерпел крушение после взлёта из международного аэропорта Louisville Muhammad Ali International Airport (Кентукки, США) около 17:15 по местному времени 4 ноября 2025 года. По данным Federal Aviation Administration (FAA) и National Transportation Safety Board (NTSB) — самолёт типа McDonnell Douglas MD‑11 F испытывал проблему сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы.

По последним данным губернатора Кентукки Andy Beshear, в результате катастрофы погибли минимум семь человек, включая экипаж из трёх человек и по меньшей мере четыре человека на земле. Ещё 11 человек получили ранения, часть из них с тяжёлыми травмами.

Самолёт, заправленный примерно 38 000 галлонов авиационного топлива (около 143 800 л), взлетел с целью выполнения рейса в Гонолулу (Гавайи). По данным отслеживающих служб, на высоте около 53 м (175 ft) скорость резко снизилась, и лайнер совершил падение к южной части аэродрома.

Авария произошла на промышленной зоне за пределами ВПП. Пострадали как минимум два здания: предприятие по переработке нефтепродуктов и автозапчастей. Было введено ограничение полётов в радиусе около 5 миль (≈ 8 км) от места происшествия.

Портовая база UPS — центр обработки грузов Worldport — приостановила работу: возможны задержки международных доставок. Международное следствие ведут FAA и NTSB; предварительный отчёт может быть опубликован спустя 12-24 месяца.

Следствие рассматривает несколько причин крушения: отказ двигателя, структурный дефект воздушного судна 1991 года выпуска (борт N259UP), а также возможное превышение эксплуатационных ограничений.

Местные власти продолжают ликвидацию пожара, оценивают ущерб и подтверждают, что число погибших может возрасти. Задымление наблюдается на значительном удалении от места падения. Гостиницы и склады эвакуированы, движение заблокировано.