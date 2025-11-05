США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд

16:54 5.11.2025

На базе "Ванденберг" в Калифорнии провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.

"Невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела примерно 4,2 тысячи миль до полигона Рональда Рейгана по испытанию систем противоракетной обороны командования космической и ракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова", — цитирует РИА Новости сообщение 30-го крыла Космических сил США.

Испытание признали успешным, а сам пуск назвали плановым: утверждается, что его провели в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США более полувека.

По информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль. Они размещены в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.