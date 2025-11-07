Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также 36 членов правительства и руководства армии страны, говорится в соответствующем заявлении ведомства в соцсети X.

«В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены», – цитирую заявление представителей прокуратуры «Ведомости».

В тексте заявления также напомнили о действиях Израиля в отношении «Флотилии свободы». Суда были задержаны руководством страны в октябре по пути в сектор Газа (они должны были доставить гуманитарную помощь). По данным прокуратуры, Турция опросила активистов, экстрадированных в страну после задержания Израилем.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Bingjiefu He. CC BY-SA 4.0, Wikimedia"/>
Мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани
Путин обвинил западные спецслужбы в попытках раскачать Россию изнутри
Избранное
Группу «ЙОРШ» поздравили с юбилеем те, кому на Летова не фиолетово
«На Украине может быть расположено свыше девятисот предприятий, где наши "денежные мешки" находятся в той или иной доле собственности»
«Ещё один занятый кусок российской территории станет миной под любыми переговорами о мире»
Занимайтесь местными разборками у себя на родине, а не в Москве
Как талантливому музыканту пробиться к своему слушателю
Созвездие N «Химия» (интернет-сингл)
«Позорный тренд Перестройки: примерно с 1988 года в советской "моде" - в данном случае именно в кавычках - возникло странное явление»
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
«Кипелов» припас на свой юбилей оркестр в кустах
Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?
Армянский майдан: площадные хороводы и «секс по телефону»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации