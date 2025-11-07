Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

23:09 7.11.2025

Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также 36 членов правительства и руководства армии страны, говорится в соответствующем заявлении ведомства в соцсети X.

«В результате геноцида и преступлений против человечности, которые Израиль систематически совершает в секторе Газа, тысячи людей, включая женщин и детей, погибли, тысячи получили ранения, а жилые районы были разрушены», – цитирую заявление представителей прокуратуры «Ведомости».

В тексте заявления также напомнили о действиях Израиля в отношении «Флотилии свободы». Суда были задержаны руководством страны в октябре по пути в сектор Газа (они должны были доставить гуманитарную помощь). По данным прокуратуры, Турция опросила активистов, экстрадированных в страну после задержания Израилем.