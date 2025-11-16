В сенате США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна

12:20 16.11.2025

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имяпишет Газета.RU со ссылкой на издание The Hill.

«Что ж, он [Трамп] находится в состоянии паники, поскольку мы приближаемся к моменту, когда эти файлы и вся доступная нам правда будут обнародованы», — сказал Мерфи.

По его словам, президент США «не вел бы себя так», если бы не был «глубоко обеспокоен тем, что содержится в этих файлах». Сенатор предположил, «что Дональд Трамп оказался в центре преступной группировки, занимающейся сексуальным насилием над детьми».

Мерфи счел «душераздирающим» факт, что глава государства мог быть замешан в «таком вопиющем, трусливом безнравственном поступке». По мнению сенатора, «разумно предположить, что он не стал бы так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то конкретно компрометирующего».

До этого демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна. Первый фрагмент переписки датирован 2011 годом. В письме своей сообщнице Гиcлейн Максвелл, ныне отбывающей 20-летний срок за организацию секс-торговли несовершеннолетними, он писал, что одна из его жертв (чье имя было изъято из публикации) провела с Трампом несколько часов в его доме, но «о нем ни разу не упоминалось».

«Я хочу, чтобы ты поняла, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп», — написал Эпштейн.

Второе письмо датировано 2015 годом — временем, когда Трамп еще не был президентом США в свой первый срок, но уже собирался им стать. В дискуссии с писателем Майклом Вульфом Эпштейн обсуждал возможную стратегию своих действий в отношении Трампа в русле его грядущей избирательной кампании.

Вульф рекомендовал Эпштейну исходить из собственных заявлений республиканца и позволить ему «самому себя повесить», отвечая на вопросы о том, бывал ли он в поместье Эпштейна. «Если окажется, что он действительно может победить, ты можешь спасти его, создав у него чувство долга», — писал Вульф.

Третье письмо было отправлено финансистом в январе 2019 года в адрес того же Вульфа.

«Конечно, он [Трамп] знал о девушках, так как просил Гислен [Маквелл] остановиться», — писал Эпштейн., из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что опубликованные электронные письма по делу Эпштейна не доказывают ничего, кроме того факта, что Трамп «не сделал ничего плохого».