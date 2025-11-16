В сенате США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп «глубоко обеспокоен» ситуацией вокруг публикации файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна и находится в «состоянии паники», поскольку в документах упоминается его имяпишет Газета.RU со ссылкой на издание The Hill.
«Что ж, он [Трамп] находится в состоянии паники, поскольку мы приближаемся к моменту, когда эти файлы и вся доступная нам правда будут обнародованы», — сказал Мерфи.
По его словам, президент США «не вел бы себя так», если бы не был «глубоко обеспокоен тем, что содержится в этих файлах». Сенатор предположил, «что Дональд Трамп оказался в центре преступной группировки, занимающейся сексуальным насилием над детьми».
Мерфи счел «душераздирающим» факт, что глава государства мог быть замешан в «таком вопиющем, трусливом безнравственном поступке». По мнению сенатора, «разумно предположить, что он не стал бы так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то конкретно компрометирующего».
До этого демократы в конгрессе США обнародовали три письма финансиста Джеффри Эпштейна. Первый фрагмент переписки датирован 2011 годом. В письме своей сообщнице Гиcлейн Максвелл, ныне отбывающей 20-летний срок за организацию секс-торговли несовершеннолетними, он писал, что одна из его жертв (чье имя было изъято из публикации) провела с Трампом несколько часов в его доме, но «о нем ни разу не упоминалось».
«Я хочу, чтобы ты поняла, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп», — написал Эпштейн.
Второе письмо датировано 2015 годом — временем, когда Трамп еще не был президентом США в свой первый срок, но уже собирался им стать. В дискуссии с писателем Майклом Вульфом Эпштейн обсуждал возможную стратегию своих действий в отношении Трампа в русле его грядущей избирательной кампании.
Вульф рекомендовал Эпштейну исходить из собственных заявлений республиканца и позволить ему «самому себя повесить», отвечая на вопросы о том, бывал ли он в поместье Эпштейна. «Если окажется, что он действительно может победить, ты можешь спасти его, создав у него чувство долга», — писал Вульф.
Третье письмо было отправлено финансистом в январе 2019 года в адрес того же Вульфа.
«Конечно, он [Трамп] знал о девушках, так как просил Гислен [Маквелл] остановиться», — писал Эпштейн., из которых следует, что Дональд Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что опубликованные электронные письма по делу Эпштейна не доказывают ничего, кроме того факта, что Трамп «не сделал ничего плохого».
задолбали своим трампом и прочими извращения по всем СМИ.
Интересно наблюдать, как пресса рф продолжает быть рупором демпартии сша.
Мне лично плевать кого там трахал трамп(и вообще любой), если только это не были реально насильственные действия.
Все эти "девушки" занимались проституцией добровольно, сами напрашиваись и сами приходили на встречи - ими руководствовали безнравственность и алчность.. какое нам дело до этого?
Трамп кого-то там поимел, и че?
Это еще ЕСЛИ это было.. доказательств пока нет.
Вобщем фуфло это все.
Что характерно, демпартия снова начала эти вопли аккурат когда им дали под зад, Трамп издал указ о возобновлении работы правительства, которое было закрыто из-за саботажа демпартии.
Иными словами, это спланированная акция для отвлечения внимания... а вот смотрите, а он девок трахает.. подлец, а долцжен лиц мужеского пола.
Во второй половине 1960-х гг. по рукам ходила книженция, изобличающая аморальный американский образ жизни. Т.е. сами факты происходили ещё раньше. В ней описывалось, как состоятельные мадамы и жентльмены солидного возраста посещали закрытые вечеринки, на которых им за приличное вознаграждение предоставляли свои услуги... совсем незрелые дети обоего пола. По сравнению с описываемыми там событиями шалости Эпштейна выглядят сосем безобидными. И становится совсем непонятно, что так докопались до Эпштейна. Или фамилия не понравилась?
Аналогично и у нас. В начале 1990-х гг. Драпкин, более известный под кличкой Гусев, годами (!) помещал в своей газетёнке объявления проституток и извращенцев, а время от времени описывал, как бы между прочим, где можно "снять" незрелых подростков для сексуальных утех. И всё с него, как с гуся вода. А теперь этот господин-миллиардер, в прошлом секретарь ЦК ВЛКСМ, делится с молодёжью опытом своих успехов, умалчивая о пикантных деталях.
Да нет никакой "паники". Республиканцы сами опубликовали электронные письма этого Эпштейна. И в них Д. Трамп почти не упоминается. Во всяком случае, ничего прямо компрометирующего его там нет. Это демократам хотелось бы за уши его к этому делу притянуть.
Соучастие.