Глава Минобороны ФРГ допустил войну НАТО с Россией до 2029 года
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил войну между НАТО и Россией до 2029 года, пишет "Коммерсант".
"Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето",— отметил Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава Минобороны добавил, что для подготовки к потенциальным боевым действиям против России требуется усиление НАТО. Альянс, уточнил Писториус, обладает значительным потенциалом сдерживания, включая ядерное оружие, однако вооруженные силы требуют дальнейшего оснащения.
В то же время министр призвал не создавать впечатление, что НАТО не способно защититься. Вопрос сроков возможного конфликта остается спекулятивным, но военные эксперты оценивают восстановление российских вооруженных сил как фактор потенциальной угрозы для стран НАТО на восточном фланге, заключил Борис Писториус.
Вообще-то Запад готовится к глобальному коллапсу.
Коллапс срежессированный, как это было каждый раз..
Для захвата власти нужно поднять много мути что-бы люди потеряли ориентиры.
Первым пунктом для них, контроль над тем что люди высказывают в Интернете. Совобода слова для фашистов - нож к горлу.
Европейское НАТО не боеспособно, и в ЕС это понимают. Без прямого участия США как "тарана" (США должны взять на себя всю ударную стратегию войны с РФ)ЕС ни на какую войну не решится. А США нужна Европа в руинах, что бы повторить трюк (апрель 1948) с "планом Маршалла" второй раз. США просто хотят ликвидировать ЕС как своего самого большого по объёмам экономического и политического конкурента. Заодно и Китай получит удар- ЕС является на 70% экономики завязан на торговле с Китаем. Ну а РФ сама собой окончательно сдуется- с такой бездарной и фальшивой властью и великими незаменимыми болтунами.
По этому сейчас США продают оружие ЕС и маринуют санкциями РФ. Обычная тактика СЩА, перед нападением на какую либо страну США и запад её начинают мариновать санкциями несколько лет. Фактор ядерного оружия РФ самый больной для НАТО и США. В США взвешенно и настороженно к этому относятся. В ЕС почему то себя начинают успокаивать, что РФ "не посмеет". Может с "нашим" несменяемым и не посмеют а если что то сильно вдруг изменится? Несменяемый тоже уже не тот, его окружение большей частью подыскало себе уютные места ПМЖ в других странах, дедушке пошло 74 годика, какой из него лидер? Как сказал Борька в своё время- «предельный «Возраст политика — 65 лет, а после этого он впадает в маразм». Войну с НАТО явно будут вести не "эти" Кремлёвские дедушки и бабушки с семьями и кошельками на западе.
В 41 году никто на каждом углу не кричал о войне России и Германии. Молча готовились, молча напали. А когда лают, то это верный признак того, что они боятся. Ну какие силы сейчас у Германии? Ни науки, ни техники, ни армии, ни сплоченного общества. Вообще ничего. А в 41 году у них было все лучшее. Нет, они конечно хотят, чтоб Америка за них воевала, а они будут, как и сейчас, воевать экономически. Поэтому они "смелые".
Он всю жизнь был верен своему хазарскому каганату. Другое дело как он оказался "русским генералом". И таких "русских" генералов оказалось ... почти все.....
ну а чё не по воевать,когда в генералах шойговские женщины,а те кто умней самого, в Африках в ссылке.