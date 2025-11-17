Глава Минобороны ФРГ допустил войну НАТО с Россией до 2029 года

Европейское НАТО не боеспособно, и в ЕС это понимают. Без прямого участия США как "тарана" (США должны взять на себя всю ударную стратегию войны с РФ)ЕС ни на какую войну не решится. А США нужна Европа в руинах, что бы повторить трюк (апрель 1948) с "планом Маршалла" второй раз. США просто хотят ликвидировать ЕС как своего самого большого по объёмам экономического и политического конкурента. Заодно и Китай получит удар- ЕС является на 70% экономики завязан на торговле с Китаем. Ну а РФ сама собой окончательно сдуется- с такой бездарной и фальшивой властью и великими незаменимыми болтунами.

По этому сейчас США продают оружие ЕС и маринуют санкциями РФ. Обычная тактика СЩА, перед нападением на какую либо страну США и запад её начинают мариновать санкциями несколько лет. Фактор ядерного оружия РФ самый больной для НАТО и США. В США взвешенно и настороженно к этому относятся. В ЕС почему то себя начинают успокаивать, что РФ "не посмеет". Может с "нашим" несменяемым и не посмеют а если что то сильно вдруг изменится? Несменяемый тоже уже не тот, его окружение большей частью подыскало себе уютные места ПМЖ в других странах, дедушке пошло 74 годика, какой из него лидер? Как сказал Борька в своё время- «предельный «Возраст политика — 65 лет, а после этого он впадает в маразм». Войну с НАТО явно будут вести не "эти" Кремлёвские дедушки и бабушки с семьями и кошельками на западе.