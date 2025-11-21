Украинский депутат опубликовал «мирный план Трампа»

11:07 21.11.2025

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описываются условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Депутат утверждает, что это и есть новый мирный план президента США Дональда Трампа, пишет «Коммерсант».

Документ состоит из 28 пунктов. Среди них — вопросы территорий, безопасности Украины и ее восстановления, а также смягчения санкций в отношении России.

«Коммерсант» приводит перечень описанных в документе условий.

Безопасность и политический статус Украины

Подтверждение суверенитета Украины;

Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;

ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тыс.;

Украина остается безъядерным государством.



Территориальные вопросы

Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;

Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения;

Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;

Обе стороны обязуются не менять границы силой.



Военные договоренности

НАТО не размещает войска в Украине;

Истребители НАТО размещаются в Польше;

Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;

Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.



Экономический блок и восстановление Украины

США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;

$100 млрд замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;

Европа добавляет еще 100 млрд;

Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;

Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.



Россия в мировой системе

Постепенное снятие санкций;

Возвращение РФ в G8;

Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.



Гуманитарные вопросы

Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей;

Гуманитарные программы, воссоединение семей;

Образовательные программы о толерантности.



Энергетика и спецобъекты

Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ;

США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.



Внутренние политические процессы на Украине

Выборы через 100 дней после подписания соглашения;

Полная амнистия всем участникам войны.



Выполнение и контроль