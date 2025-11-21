Украинский депутат опубликовал «мирный план Трампа»
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описываются условия заключения мира и постконфликтного урегулирования на Украине. Депутат утверждает, что это и есть новый мирный план президента США Дональда Трампа, пишет «Коммерсант».
Документ состоит из 28 пунктов. Среди них — вопросы территорий, безопасности Украины и ее восстановления, а также смягчения санкций в отношении России.
«Коммерсант» приводит перечень описанных в документе условий.
Безопасность и политический статус Украины
- Подтверждение суверенитета Украины;
- Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
- Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает отсутствие членства Украины навсегда;
- ВСУ ограничивают численность военнослужащих до 600 тыс.;
- Украина остается безъядерным государством.
Территориальные вопросы
- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
- Херсон и Запорожье — заморозка по линии соприкосновения;
- Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто;
- Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Военные договоренности
- НАТО не размещает войска в Украине;
- Истребители НАТО размещаются в Польше;
- Диалог по безопасности между США-НАТО-РФ, создание американо-российской рабочей группы;
- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
Экономический блок и восстановление Украины
- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
- $100 млрд замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
- Европа добавляет еще 100 млрд;
- Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
- Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
Россия в мировой системе
- Постепенное снятие санкций;
- Возвращение РФ в G8;
- Долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.
Гуманитарные вопросы
- Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей;
- Гуманитарные программы, воссоединение семей;
- Образовательные программы о толерантности.
Энергетика и спецобъекты
- Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество — 50/50 между Украиной и РФ;
- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
Внутренние политические процессы на Украине
- Выборы через 100 дней после подписания соглашения;
- Полная амнистия всем участникам войны.
Выполнение и контроль
- Сделка юридически обязательна;
- Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
- За нарушение договора одной из сторон против нее вводят санкции;
-
После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.
