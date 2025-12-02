Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

10:41 2.12.2025

Президент США Дональд Трамп 21 ноября по телефону предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро безопасно покинуть страну с семьей до 28 ноября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.

По информации собеседников агентства, Мадуро сказал президенту США, что он готов покинуть Венесуэлу при условии полной правовой амнистии для себя и его семьи, а также снятия всех санкций США. Президент Венесуэлы также потребовал снять санкции с более чем 100 чиновников правительства. Трамп не принял эти условия.

Истечение этого срока совпало с объявлением Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой 29 ноября. По информации источников Reuters, Мадуро в настоящее время запросил новый телефонный разговор с президентом США.