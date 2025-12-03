ЕК предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах

18:57 3.12.2025

Еврокомиссия обнародовала юридическое предложение с двумя вариантами финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах, один из которых — эскпроприация замороженных в странах Евросоюза активов России в размере €210 млрд. Против этой инициативы выступала Бельгия. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что решение в итоге будет приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством голосов, пишет «Коммерсант».

Второй предлагаемый вариант финансирования Украины — выделение кредита из европейских средств на €90 млрд. По оценкам ЕК, эта сумма покроет две трети потребностей украинской стороны. Остальную часть в таком случае потребуется получить от других союзников Украины.

Комментируя вариант с использованием заблокированных активов России, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разработала «надежные гарантии для защиты государств—членов и максимального снижения рисков» в случае ответных действий РФ. «Например, для обеспечения того, чтобы незаконное арбитражное решение, вынесенное за пределами Евросоюза, не могло принудительно исполняться внутри ЕС. И, что очень важно, мы создали очень мощный механизм солидарности, в рамках которого ЕС может вмешаться, поскольку мы хотим гарантировать всем нашим государствам-членам, и в частности Бельгии, что мы распределим бремя справедливо, как это принято в Европе»,— заявила глава ЕК.

Из €210 млрд заблокированных в ЕС российских активов большая часть — €190 млрд — сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия настаивает, что изъятие этих средств повлечет финансовые и репутационные риски, для которых ЕК должна разработать юридические решения, а также гарантировать, что все страны ЕС будут нести равную ответственность.

