Сенаторы США вновь пытаются ограничить применение силы против Венесуэлы

Группа американских сенаторов — демократы Тим Кейн, Адам Шифф и Чак Шумер вместе с республиканцем Рэндом Полом — внесла новую резолюцию, направленную на запрет использования американских вооружённых сил против Венесуэлы без отдельного решения Конгресса.

Документ обязывает президента прекращать любые боевые операции, если они не санкционированы объявлением войны или специальным разрешением на применение силы.

Инициатива появилась вскоре после заявлений президента Дональда Трампа о готовности распространить борьбу с латиноамериканскими наркокартелями не только на морские операции, но и на наземные. Он заявил, что США рассматривают происходящее как «войну», утверждая, что наркотрафик уносит жизни миллионов американцев.

Попытка сенаторов ограничить военные полномочия президента предпринималась и ранее. В ноябре Сенат уже отклонил аналогичную резолюцию со счётом 51 против 49, однако её авторы решили повторно вынести документ на рассмотрение, настаивая на необходимости парламентского контроля над возможной операцией против Венесуэлы.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.12.2025, 11:25
    Гость: Наверно

    опять ничего не получится у этих сенаторов. Жаль. Значит, вскоре опять американский флот уничтожит у берегов Венесуэлы очередную рыбацкую посудину, вместе с рыбаками конечно.

  4. 04.12.2025, 10:03
    Гость: Deus vult ! .

    Да,
    Прибили,уже, только 83 мирных рыбака в Карибском бассейне,
    Половили рыбку неплохо этак
    а так да,

