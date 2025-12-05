Дания почти вдвое сокращает военную помощь Украине в 2026 году

09:17 5.12.2025

Датское правительство намерено снизить объём военной помощи Украине в 2026 году почти в два раза — до 9,4 млрд датских крон, заявил глава Минобороны страны.

В прошлом году Копенгаген выделил Киеву 16,5 млрд крон, годом ранее показатель достигал почти 19 млрд.

Это резкое сокращение — часть графика постепенного снижения поддержки: в 2027-м планируется предоставить лишь 7,1 млрд крон, а в 2028-м — около 1 млрд. При этом в 2025-м, по данным Украины, Дания уже направила в адрес Киева приблизительно 1,2 млрд евро в рамках так называемой «датской модели» закупок вооружения и техники у украинских производителей.

Ранее Копенгаген предоставлял значительные пакеты помощи: средства шли на закупку ПВО-систем, артиллерии, боеприпасов и авиационной техники, а также на поддержку украинской оборонной индустрии. Снижение объёмов финансирования теперь ставит под вопрос дальнейшее масштабное обеспечение украинской армии со стороны Дании.