Дания почти вдвое сокращает военную помощь Украине в 2026 году

Датское правительство намерено снизить объём военной помощи Украине в 2026 году почти в два раза — до 9,4 млрд датских крон, заявил глава Минобороны страны.

В прошлом году Копенгаген выделил Киеву 16,5 млрд крон, годом ранее показатель достигал почти 19 млрд.

Это резкое сокращение — часть графика постепенного снижения поддержки: в 2027-м планируется предоставить лишь 7,1 млрд крон, а в 2028-м — около 1 млрд. При этом в 2025-м, по данным Украины, Дания уже направила в адрес Киева приблизительно 1,2 млрд евро в рамках так называемой «датской модели» закупок вооружения и техники у украинских производителей.

Ранее Копенгаген предоставлял значительные пакеты помощи: средства шли на закупку ПВО-систем, артиллерии, боеприпасов и авиационной техники, а также на поддержку украинской оборонной индустрии. Снижение объёмов финансирования теперь ставит под вопрос дальнейшее масштабное обеспечение украинской армии со стороны Дании.

  1. 05.12.2025, 13:29
    Гость: Ага

    То,что правительство Дании сокращает финансовую помощь Украине написали,а вот то,что правительство Дании обязалось построить для Украины на своей территории завод по выпуску вооружений для Украины - наверное забыли?Не все так однозначно.Просто помощь финансовая переходит в плоскость реальной материальной помощи.И только.

  4. 05.12.2025, 10:57
    Гость: Так победим !

    Лучше РСПП в содружестве с российскими олигархами из списка журнала Форбс скинулись по два-три миллиарда и оказали помощь Российской армии закупив современные системы вооружений и техники через третьи страны в США и ЕС. А то все плачут и стонут сидя на сундуках с миллиардами дорлларов.

