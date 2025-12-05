Дания почти вдвое сокращает военную помощь Украине в 2026 году
Датское правительство намерено снизить объём военной помощи Украине в 2026 году почти в два раза — до 9,4 млрд датских крон, заявил глава Минобороны страны.
В прошлом году Копенгаген выделил Киеву 16,5 млрд крон, годом ранее показатель достигал почти 19 млрд.
Это резкое сокращение — часть графика постепенного снижения поддержки: в 2027-м планируется предоставить лишь 7,1 млрд крон, а в 2028-м — около 1 млрд. При этом в 2025-м, по данным Украины, Дания уже направила в адрес Киева приблизительно 1,2 млрд евро в рамках так называемой «датской модели» закупок вооружения и техники у украинских производителей.
Ранее Копенгаген предоставлял значительные пакеты помощи: средства шли на закупку ПВО-систем, артиллерии, боеприпасов и авиационной техники, а также на поддержку украинской оборонной индустрии. Снижение объёмов финансирования теперь ставит под вопрос дальнейшее масштабное обеспечение украинской армии со стороны Дании.
То,что правительство Дании сокращает финансовую помощь Украине написали,а вот то,что правительство Дании обязалось построить для Украины на своей территории завод по выпуску вооружений для Украины - наверное забыли?Не все так однозначно.Просто помощь финансовая переходит в плоскость реальной материальной помощи.И только.
А как же украинцы харчеваться будут?
свиней не хватает.
Лучше РСПП в содружестве с российскими олигархами из списка журнала Форбс скинулись по два-три миллиарда и оказали помощь Российской армии закупив современные системы вооружений и техники через третьи страны в США и ЕС. А то все плачут и стонут сидя на сундуках с миллиардами дорлларов.
А кому они собрались "поможить" аж в 2028 году ?Смешно.