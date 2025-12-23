Зеленский: подготовлены черновики документов о завершении конфликта с РФ

Делегации Украины и Соединенных Штатов во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по рамкам «для окончания» конфликта с Россией. Об этом написал глава государства Владимир Зеленский по итогам встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым в своем Telegram-канале.

По его словам, работа с представителями президента США Дональда Трампа прошла «продуктивно». На данный момент есть «подготовленные драфты нескольких документов», указал политик.

«В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания этой войны», — цитирует Зеленского Газета.RU.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем.

Комментарии читателей

  2. 23.12.2025, 23:06
    Гость: Юри_й

    наш солнцеликий, слушает нас так же как и вас, так что ты сама можешь с тем же успехом ему все рассказать.

  3. 23.12.2025, 22:20
    Гость: Гость

    Вы уже год все заканчиваете, и при этом никак закончить не можете. Честно говоря, я так и не поняла, почему мне сегодня не дали выспатся? В смысле, зачем нас бомбили все утро, начиная с пяти часов утра? Чтобы объявить на весь мир, что нам устроили блэкаут? Ну проснулась я в девять часов, выпила кофе - света и воды уже не было. В десять часов пошла в магазин, чтобы отнести несправную зарядку, поссорилась там, но зарядку всё-таки вернула, хоть и пришлось писать жалобу. Потом вернулась домой в двенадцать часов - вода и электричество уже были. Вот приблизительно так выглядит блэкаут на западной Украине. Поэтому скажите лучше вашему солнцеликому пусть не тратит патроны зря. А то получается, что игра в данном случае совершенно не стоит свечь. Ну если не считать того, что я не выспалась и поссорилась с магазином...

  5. 23.12.2025, 21:19
    Гость: АНТУАН

    Прочитаешь многое,о чем пишут,закроешь глаза и кажется, что ты в Германии времен бесноватого!

