Белый дом приказал ВС США держать блокаду венесуэльской нефти

Белый дом приказал американским вооруженным силам сосредоточить усилия на обеспечении «карантина» венесуэльской нефти как минимум на ближайшие два месяца, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Это значит, что администрация президента Дональда Трампа делает ставку на экономическое, а не на прямое военное давление на Каракас, заявил агентству неназванный американский чиновник.

Собеседеник Reuters добавил, что предпринятые усилия оказывают на правительство Николаса Мадуро колоссальное давление, и к концу января Венесуэла может столкнуться с экономической катастрофой, если не пойдет на уступки.

Термин «карантин», использованный представителем Белого дома, отсылает к формулировкам времен Карибского кризиса 1962 года, когда администрация Джона Кеннеди стремилась избежать открытого объявления войны, уточнило Reuters.

В декабре береговая охрана США уже перехватила два танкера с венесуэльской нефтью и готовится к захвату третьего судна, отмечает агентство. Администрация Трампа обвиняет Каракас в незаконном обороте наркотиков и использовании нефтяных доходов для поддержки «незаконного режима».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2025, 20:23
    Гость: Ну, устав ООН

    много чего запрещает. Вторжение в другие страны, например, присвоение себе их территорий он запрещает в первую очередь. ООН для того и создавался в 1945, чтоб такого не допустить больше. Но это же делается прямо сейчас, у нас на глазах, да не кем-нибудь, а одним из ключевых членов ООН по отношению к другому члену. А ООН что? Да ничего -- осудить не может, постоянные члены Совбеза могут заблокировать любое решение через право вето.

    ООН выражает обеспокоенность -- вот он её и тут выразит. Дело привычное.

  2. 25.12.2025, 20:11
    Гость: с биноклем на диване

    А что стало с уставом ООН который запрещает блокады и войны против стран членов ООН?
    Что стало с ВТО котыорые запрещает односторннние препятствия свободной торговле?
    И самое смешное, коммуняки называют это все копытолизмом - где вы в левацкой Административно-Командной Системе сумели найти "капитализм"?

  3. 25.12.2025, 20:02
    Гость: Как пел незабвенный Высоцкий:

    И ждёт меня мой идеал.
    Ведь он -- король, а я -- вассал,
    И видно рано нам плевать на королей.

    ***

    Так и тут: говорить о многополярном мире можно много. Но вот ситуации вроде этой четко показывают, что это только разговоры.

  4. 25.12.2025, 19:53
    Гость: гостье

    гоп-стоп был несколько лет назад когда венесуэльский режим конфисковал американские нефтяные активы А сейчас прилетела долгожданная ответка И ведь Трамп добьется своего-режим водителя рухнет и народ страны наконец то обретёт свободу

  5. 25.12.2025, 19:40
    Гость: Надо сказать, это верный подход.

    Бомбежкой многого не добьешься, высаживать наземные силы -- безумие, второй Вьетнам, а вот блокада -- дело очень болезненное. Экономика в Венесуэле и так на ладан дышит, а без нефтяных доходов ей и вовсе кранты.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Прямая линия с Путиным завершилась спустя 4,5 часа. Главные заявления
Зеленский назвал условие вывода ВСУ из Донбасса
© KM.RU, Александра Воздвиженская
День памяти геноцида советского народа определили. А как быть с русским народом?
© KM.RU, Филипп Киреев
ВС: статья об антисоветской агитации не содержит признаков преступления
Избранное
Redlight King «In Our Blood»
Андрей Кудин «Я Андрей» (интернет-сингл)
Новый год с Линдой, 31 декабря, «16 Тонн»
Фактотум «Мешок с костями» (компакт-кассета)
Лидер F.P.G исполнил редчайшую песню на концерте памяти Виктора Цоя
Госдума приняла закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС
Песня «Пританцовывай» спасла жизнь лидеру «Северного Флота»
Владимира Кузьмин устроил «дуэль» со своим басистом
Сумерки. О выступлении Путина и реакции на него
Дайте Два feat. Бранимир «Герника» (интернет-сингл)
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации