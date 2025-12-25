Белый дом приказал ВС США держать блокаду венесуэльской нефти
Белый дом приказал американским вооруженным силам сосредоточить усилия на обеспечении «карантина» венесуэльской нефти как минимум на ближайшие два месяца, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Это значит, что администрация президента Дональда Трампа делает ставку на экономическое, а не на прямое военное давление на Каракас, заявил агентству неназванный американский чиновник.
Собеседеник Reuters добавил, что предпринятые усилия оказывают на правительство Николаса Мадуро колоссальное давление, и к концу января Венесуэла может столкнуться с экономической катастрофой, если не пойдет на уступки.
Термин «карантин», использованный представителем Белого дома, отсылает к формулировкам времен Карибского кризиса 1962 года, когда администрация Джона Кеннеди стремилась избежать открытого объявления войны, уточнило Reuters.
В декабре береговая охрана США уже перехватила два танкера с венесуэльской нефтью и готовится к захвату третьего судна, отмечает агентство. Администрация Трампа обвиняет Каракас в незаконном обороте наркотиков и использовании нефтяных доходов для поддержки «незаконного режима».
Комментарии читателей Оставить комментарий
много чего запрещает. Вторжение в другие страны, например, присвоение себе их территорий он запрещает в первую очередь. ООН для того и создавался в 1945, чтоб такого не допустить больше. Но это же делается прямо сейчас, у нас на глазах, да не кем-нибудь, а одним из ключевых членов ООН по отношению к другому члену. А ООН что? Да ничего -- осудить не может, постоянные члены Совбеза могут заблокировать любое решение через право вето.
ООН выражает обеспокоенность -- вот он её и тут выразит. Дело привычное.
А что стало с уставом ООН который запрещает блокады и войны против стран членов ООН?
Что стало с ВТО котыорые запрещает односторннние препятствия свободной торговле?
И самое смешное, коммуняки называют это все копытолизмом - где вы в левацкой Административно-Командной Системе сумели найти "капитализм"?
И ждёт меня мой идеал.
Ведь он -- король, а я -- вассал,
И видно рано нам плевать на королей.
***
Так и тут: говорить о многополярном мире можно много. Но вот ситуации вроде этой четко показывают, что это только разговоры.
гоп-стоп был несколько лет назад когда венесуэльский режим конфисковал американские нефтяные активы А сейчас прилетела долгожданная ответка И ведь Трамп добьется своего-режим водителя рухнет и народ страны наконец то обретёт свободу
Бомбежкой многого не добьешься, высаживать наземные силы -- безумие, второй Вьетнам, а вот блокада -- дело очень болезненное. Экономика в Венесуэле и так на ладан дышит, а без нефтяных доходов ей и вовсе кранты.