Белый дом приказал ВС США держать блокаду венесуэльской нефти

14:11 25.12.2025

Белый дом приказал американским вооруженным силам сосредоточить усилия на обеспечении «карантина» венесуэльской нефти как минимум на ближайшие два месяца, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Это значит, что администрация президента Дональда Трампа делает ставку на экономическое, а не на прямое военное давление на Каракас, заявил агентству неназванный американский чиновник.

Собеседеник Reuters добавил, что предпринятые усилия оказывают на правительство Николаса Мадуро колоссальное давление, и к концу января Венесуэла может столкнуться с экономической катастрофой, если не пойдет на уступки.

Термин «карантин», использованный представителем Белого дома, отсылает к формулировкам времен Карибского кризиса 1962 года, когда администрация Джона Кеннеди стремилась избежать открытого объявления войны, уточнило Reuters.

В декабре береговая охрана США уже перехватила два танкера с венесуэльской нефтью и готовится к захвату третьего судна, отмечает агентство. Администрация Трампа обвиняет Каракас в незаконном обороте наркотиков и использовании нефтяных доходов для поддержки «незаконного режима».