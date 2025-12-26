Зеленский анонсировал встречу с Трампом в США до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе урегулирования конфликта «многое может решиться до Нового года», и сообщил о договоренности о встрече с президентом США Дональдом Трампом, пишет Газета.RU.

«Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время», — написал Зеленский, добавив, что Киев продолжает активные контакты с американской стороной.

По его словам, глава СНБО Рустем Умеров доложил о новых переговорах с США, и Украина «не теряет ни дня».

Как сообщает украинское агентство УНИАН, Зеленский может в ближайшие дни отправиться во Флориду для встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. По данным Kyiv Post, ссылающегося на дипломатические источники, переговоры могут состояться 28 декабря.

