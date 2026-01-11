На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер

Бывший генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре, пишет РБК со ссылкой на заявление местной полиции.

Власти уже начали операцию по розыску бизнесмена.

«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, 56-летнего гражданина России, который с 7 января 2026 года отсутствует по месту жительства в Лимасоле», — говорится в сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол.

Полиция уточнила, что разыскивается мужчина ростом 1,9 м, «худощавого телосложения, с седыми волосами». В последний раз его видели в черных коротких брюках и черной футболке с коротким рукавом.

Philenews сообщает, что Баумгертнера последний раз видели 7 января покидающим свою резиденцию в Лимасоле. Затем сотрудник его компании сообщил о пропаже мужчины после того, как он не ответил на многочисленные звонки. Поиски начались 10 января в районе Писсури — там на «крутом скалистом побережье» в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона бизнесмена.

11 января к поисковой операции подключили вертолет и беспилотники, также в ней приняли участие подразделения гражданской обороны и добровольцы. Вечером поиски приостановили из-за проливного дождя и неблагоприятных погодных условий. Операцию планируют возобновить утром 12 января.

