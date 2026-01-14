Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должен возглавить НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для создания «Золотого купола», который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — цитирует его РБК.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов. По его словам, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к Вашингтону и может нанести ущерб отношениям внутри НАТО.

  2. 15.01.2026, 01:47
    Гость: ABCD

    Патриотический писк европеца? Всё болеешь за свою команду?
    Развалится, не переживай. Сейчас настала эпоха "крушения империй".
    Не нужно было СССР разваливать. Это стало началом конца империи США.
    А ЕС ваш уже начал распад с брекситом англичашек.
    Трамп молодец, добьёт окончательно "старый мир", Трамп возвращает США и Европу к временам "бандитов с кольтом", демонстрируя как он кладёт и ложит на НАТО и ЕС.

  3. 15.01.2026, 00:03
    Гость: Anton

    Все ,как в России, закон на их стороне,а на нашей деньги.Многопартийность это замечательно .

