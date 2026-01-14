Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия
Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должен возглавить НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для создания «Золотого купола», который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — цитирует его РБК.
Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов. По его словам, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к Вашингтону и может нанести ущерб отношениям внутри НАТО.
Гренландию ОН точно оттяпает
Патриотический писк европеца? Всё болеешь за свою команду?
Развалится, не переживай. Сейчас настала эпоха "крушения империй".
Не нужно было СССР разваливать. Это стало началом конца империи США.
А ЕС ваш уже начал распад с брекситом англичашек.
Трамп молодец, добьёт окончательно "старый мир", Трамп возвращает США и Европу к временам "бандитов с кольтом", демонстрируя как он кладёт и ложит на НАТО и ЕС.
Все ,как в России, закон на их стороне,а на нашей деньги.Многопартийность это замечательно .
Не развалится. И не мечтайте!
ничего особенного-- греция с тюрцыей в своё время воевала.