Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

16:00 14.01.2026

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должен возглавить НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для создания «Золотого купола», который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — цитирует его РБК.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов. По его словам, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к Вашингтону и может нанести ущерб отношениям внутри НАТО.