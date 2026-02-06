В Омане стартовали переговоры между Ираном и США
В столице Омана Маскате начались переговоры между Ираном и США по ядерной программе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство «Мехр».
Встреча проходит под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа при посредничестве оманской стороны.
Накануне Аракчи в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что Иран приступает к консультациям добросовестно, но с учетом прошлого опыта и решимостью защищать свои национальные интересы. Он подчеркнул, что подход Тегерана сочетает открытость и осторожность, а основой для прочного соглашения должны стать выполнение обязательств, равный статус, взаимное уважение и выгода.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о готовности применить жесткие меры в случае попыток Ирана восстановить свою ядерную программу.
По данным портала Axios, состояться переговорам помогли несколько арабских лидеров, убедивших американскую администрацию не отменять диалог, несмотря на скепсис в Вашингтоне.
Нет ни какого смысла видеть «улыбку англичанина», для удара в спину очередному Саддаму Хусейну, Каддафи с отрезанными Британцами ногами, отравленнуму Сталину или умершему от Британских пыток Чаушеску с Супругой! Слетевший с цепи Британский подлый зверь показывает улыбки оскал, но всегда подл, понимает только силу и клетку! Только ядерный удар по Лондону решение всех решений сегодня, остальное самоубийство и предательство своих народ за обещанную миску для Горбачёва недобитых и недограбленных ещё диктаторов и олигархов, читать предателей с функцией британских агентов-администраторов на местах оккупации! И если предатели ждут своей кары, то зачем тем, кто готов сражаться терять время и усыплять бдительность свою и своих народов, вводить их в заблуждение мира, когда война в финальной стадии!
