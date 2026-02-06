В Омане стартовали переговоры между Ираном и США

Коллаж © KM.RU

В столице Омана Маскате начались переговоры между Ираном и США по ядерной программе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство «Мехр».

Встреча проходит под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа при посредничестве оманской стороны.

Накануне Аракчи в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что Иран приступает к консультациям добросовестно, но с учетом прошлого опыта и решимостью защищать свои национальные интересы. Он подчеркнул, что подход Тегерана сочетает открытость и осторожность, а основой для прочного соглашения должны стать выполнение обязательств, равный статус, взаимное уважение и выгода.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о готовности применить жесткие меры в случае попыток Ирана восстановить свою ядерную программу.

По данным портала Axios, состояться переговорам помогли несколько арабских лидеров, убедивших американскую администрацию не отменять диалог, несмотря на скепсис в Вашингтоне.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.02.2026, 15:44
    Гость: VKPb

    Нет ни какого смысла видеть «улыбку англичанина», для удара в спину очередному Саддаму Хусейну, Каддафи с отрезанными Британцами ногами, отравленнуму Сталину или умершему от Британских пыток Чаушеску с Супругой! Слетевший с цепи Британский подлый зверь показывает улыбки оскал, но всегда подл, понимает только силу и клетку! Только ядерный удар по Лондону решение всех решений сегодня, остальное самоубийство и предательство своих народ за обещанную миску для Горбачёва недобитых и недограбленных ещё диктаторов и олигархов, читать предателей с функцией британских агентов-администраторов на местах оккупации! И если предатели ждут своей кары, то зачем тем, кто готов сражаться терять время и усыплять бдительность свою и своих народов, вводить их в заблуждение мира, когда война в финальной стадии!
    ...

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Без кэша не обойтись: «безналичный рай» может быстро превратиться в ад, особенно, если свет гаснет
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $19 млрд
Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»"/>
Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева»
© KM.RU, Алексей Белкин
Киеву за Донецк: усугубление разлома
Избранное
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
Никаких здесь нет обманов — с нами снова Балабанов!
«Предавай и властвуй!»
MOSKWITCH feat. Фео «Когда же наступит весна» (интернет-сингл)
Sirix «Нет девушки» (интернет-сингл)
«Танцы Минус», 3 сентября, Открытая терраса клуба VK GIPSY
Казус Лукашенко – приглашение к новым переговорам?
Дмитрий Маликов, 24 июня, Зеленый театр ВДНХ
Garage band, 1 января, «16 Тонн Арбат»
Спектакль «Легкое знакомство», 21 февраля и 2 марта, ДК Трехгорка
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации