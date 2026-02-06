В Омане стартовали переговоры между Ираном и США

12:23 6.02.2026

В столице Омана Маскате начались переговоры между Ираном и США по ядерной программе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство «Мехр».

Встреча проходит под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа при посредничестве оманской стороны.

Накануне Аракчи в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что Иран приступает к консультациям добросовестно, но с учетом прошлого опыта и решимостью защищать свои национальные интересы. Он подчеркнул, что подход Тегерана сочетает открытость и осторожность, а основой для прочного соглашения должны стать выполнение обязательств, равный статус, взаимное уважение и выгода.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о готовности применить жесткие меры в случае попыток Ирана восстановить свою ядерную программу.

По данным портала Axios, состояться переговорам помогли несколько арабских лидеров, убедивших американскую администрацию не отменять диалог, несмотря на скепсис в Вашингтоне.