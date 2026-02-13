11:08 13.02.2026

Москва обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

"Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Аналогичное обращение направили и по делу Александра Гапоненко", — сказал он в интервью РИА Новости.

В России ожидают беспристрастную оценку — признание того, что есть нарушения, которые необходимо исправить, добавил Полянский.

Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.

Кроме того, в сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства".

В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.