Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Москва обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.
"Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Аналогичное обращение направили и по делу Александра Гапоненко", — сказал он в интервью РИА Новости.
В России ожидают беспристрастную оценку — признание того, что есть нарушения, которые необходимо исправить, добавил Полянский.
Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства".
В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.
К кому обратились то ? Можно подумать, что в ОБСЕ не знают о том, что в Латвии происходит. Все они знают и принимают это как должное. Это в их понимании настоящая европейская демократия. По иному они на мир не смотрят. Русские для них люди второго сорта. А раз так, то и мы должны относиться к ним соответствующим образом. Иного не дано.
Так уже вот зашли и четыре года как рыба об лёд.
А латыши в НАТО, а там пятая статья. Не! Я бы не советовал.
Так полагаю, вас на вашей Родине кормят черной икрой??? И не надо за всех русско-язычных терендеть. И цифру в 40 процентов тоже не надо было приводить. Большая часть, особенно родившиеся после 1991 года свободно владеют латышским и имеют гражданство. И их никто не ущемляет. Речь идет о тех, кто туда заехал после 1944 года. А это в большей степени преклонного возраста люди. Их и ранее называли (за глаза) оккупантами. И картина видится уже иначе. ...
Проснулись через почти через 40 лет? Всё ради бла- бла?
бы еще пожаловались.