Трамп пообещал обнародовать информацию Пентагона об инопланетянах
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и НЛО. Соответствующее заявление он сделал на фоне признания бывшего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы о существовании инопланетян.
«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», — цитирует Трампа Газета.RU.
14 февраля Обама в подкасте No Lie признался, что верит в существование инопланетян. Политик с юмором вспомнил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом США. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту.
Позже Трамп, комментируя эти высказывания своего предшественника, заявил, что Обама «выдал секретную информацию». По словам президента, экс-глава Белого дома «совершил большую ошибку».
