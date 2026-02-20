Трамп пообещал обнародовать информацию Пентагона об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что поручит Пентагону опубликовать информацию о внеземной жизни и НЛО. Соответствующее заявление он сделал на фоне признания бывшего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы о существовании инопланетян.

«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», — цитирует Трампа Газета.RU.

14 февраля Обама в подкасте No Lie признался, что верит в существование инопланетян. Политик с юмором вспомнил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом США. Однако в Зоне 51 в Неваде, где, по слухам, американские военные проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий. Тем не менее Обама допустил существование масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту.

Позже Трамп, комментируя эти высказывания своего предшественника, заявил, что Обама «выдал секретную информацию». По словам президента, экс-глава Белого дома «совершил большую ошибку».

  1. 20.02.2026, 13:04
    Гость: Екатеринбург

    Писец приехал!
    Похоже дядя Трамп забухал.
    х/ф ДМБ. «Видишь суслика? И я не вижу. А он там есть».

  2. 20.02.2026, 12:46
    Гость: .Штурман

    Трамп хочет задавить эффект после публикаций переписки и архива развратника Эпштейна путем публикаций ерунды на постном масле о существование инопланетян. Впрочем он не одинок так как количество шизиков верующих в инопланетян,уфологов и прочих психопатов в процентном отношение составляет почти 10%, то есть каждый десятый мир воспринимает ложно и их доля почти равна доли явных и латентных (скрытых) шизофреников. В некоторых странах доля таких больных еще больше, то есть каждый 7-й уже не адекватен. Однозначно в тех странах где отсутствует нормальное школьное образование верующих в инопланетян, в присутствие на Земле инопланетного разума больше чем там где образовательный процесс на уровне.

  5. 20.02.2026, 11:00
    Гость: гость

    Считать, что только на Земле существует жизнь - это примерно то же, что считать что Земля - центр Вселенной.

