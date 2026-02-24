Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву

Франция опровергла данные о планах Парижа передать Украине ядерное оружие. 

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия, является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали РБК в посольстве Франции в России.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или «грязную бомбу». «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — сообщала СВР.

  24.02.2026, 20:22
    Гость: Светослав

    Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Великого учёного руса и профессора Игоря Острецова, прикажут вывести на орбиту Земли и оснастить им большие самолёты бомбардировщики, а именно уже готовым и компактным ускорителем частиц на обратной волне Алексея Богомолова, для гарантированной защиты РФ от атомной угрозы Запада, один короткий импульс и боеголовки атомных зарядов в подземных шахтах США и НАТО и на подлодках США и НАТО начнут плавиться и так же начнут плавиться атомные двигатели на подлодках США и НАТО и на авианосцах США и НАТО и так же применить его для создания гражданских атомных безотходных станций замкнутого цикла и поставить на конвейерную сборку этот ускоритель.

  24.02.2026, 19:56
    Гость: Н-ст

    Украина -це Европа...ну кто помнит ..или НАТО -так...макрошка заявил..если мне( в наркотическом видении) покажется,что рефа напала на Европу я разбомблю Москву ядерными бомбами..счас правда силовики рефы делают вид,что это только в телеграмме,в рефаСМИ нету..и никогда не появится..они тоже из Европейской страны..

