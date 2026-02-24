Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву

16:48 24.02.2026

Франция опровергла данные о планах Парижа передать Украине ядерное оружие.

«Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия, является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали РБК в посольстве Франции в России.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или «грязную бомбу». «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — сообщала СВР.