Первая леди США впервые в истории возглвила заседание Совбеза ООН
Первая леди США Мелания Трамп в понедельник выступила в роли председателя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Это событие стало историческим: никогда прежде супруга американского президента или другого мирового лидера не занимала председательское кресло в СБ ООН.
Мероприятие вызвало огромный интерес: в зале для зрителей и среди дипломатического корпуса не осталось свободных мест, пишет РИА Новости.
припомоили ООН.
не по-деЦки....
женщина конечно красивая .а больше сказать и не чего .
погибших в иранской школе...
Пока первая леди США о мире разглагольствует ее муженёк военные действия ведет. Интересная семейка. На фоне военных действий США против Ирана и гибели мирных жителей в секторе Газа выступление этой леди пустая болтовня и лицемерие.
Есть, но очень дорогие. А это дешевая, относительно, турецкая подтяжка.