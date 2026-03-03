Первая леди США впервые в истории возглвила заседание Совбеза ООН

10:54 3.03.2026

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник выступила в роли председателя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме «Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта». Это событие стало историческим: никогда прежде супруга американского президента или другого мирового лидера не занимала председательское кресло в СБ ООН.

Мероприятие вызвало огромный интерес: в зале для зрителей и среди дипломатического корпуса не осталось свободных мест, пишет РИА Новости.