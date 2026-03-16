Песков: у переговорщиков США по Украине имеются другие приоритеты
Приоритеты у американских переговорщиков в настоящее время другие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У них много нагрузки на других направлениях хорошо понятных", - сказал Песков.
"Действительно, пока место встречи не определено", - отметил представитель Кремля, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что из соображений безопасности новая встреча должна проходить на территории США, пишет ТАСС.
Подождем, говорит. Вот приедет барин, барин нас рассудит.
А без американских переговорщиков наши собственные ни на что не способны ? Похоже, что именно так.
У нас Украина еще красную черту не перешла Белгород, Курск. и другие горда бомбят, а мы не можем ОРЕШНИКОМ по Киеву дать, значит это кому нужно. С ИРАНА ПРИМЕР надо брать.
Переговоры в сша? ой и семья там))
А мы и не знали. Молодец что объяснил нам суть торможения заключения сделки Трампом по Украине, то есть очередного предательства интересов России.
Многого бы мы не знали если бы не работал рупором Кремле г. Песков который всему голова, все знает и понимает хотя иногда приходится дурить мозги публике.
Я со своей стороны очень сильно сомневаюсь что Песков озвучивает мысли (читает, телепат?) своего шефа так как от него часто, вместо конкретики, звучит пустое словоблудие из-за того что нужно что-то сказать, а шефу не до него. Кроме того уже давно пора подобрать для АП более умного и грамотного "озвучителя" так как у действующего речь плавает туды-суд, а дикция не та для того чтобы россияне и не россияне принимали серьезно все то что слышно от Кремля.