На Украине тестируют американских человекоподобных роботов-солдат

Американская компания Foundation направила на Украину человекоподобных роботов-солдат Phantom MK-1 Андроиды должны пройти тестирование в боевых условиях, пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал Time.

Phantom MK-1 выглядит, как солдат с искусственным интеллектом. Журнал описывает черного стального робота как "внушающего ужас". Создатель - компания Foundation - считает, что использовать на войне андроидов намного "гуманнее и моральнее", чем живых солдат. Цель разработчика - чтобы их робот "мог использовать любое оружие, которое может использовать человек".

Foundation уже заключила ряд контрактов с Пентагоном на общую сумму 24 миллиона долларов. Но перед поставкой американской армии роботы должны пройти предварительное тестирование.

В качестве полигона выбрана Украина. По данным Times, в феврале два Phantom MK-1 были отправлены на Украину. "Первоначально для поддержки разведки на передовой, - отмечает журнал. - Но компания готовит "фантомы" к потенциальному развертыванию в боевых условиях".

"Foundation хочет вывести роботов на передовую линию фронта, чтобы отточить технологию в реальных условиях эксплуатации", - указывают разработчики.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.03.2026, 20:46
    Гость: o!

    На Украине тестируют американских человекоподобных роботов-солдат - как не стыдно так называть афроамериканцев!

  3. 18.03.2026, 20:37
    Гость: Россиянин

    А зачем ему человекоподобие ты, честно говоря, не знаешь? Чтоб бойцу спалось слаще, или чудакам, вроде тебя было ап какой хрени посудачить?

  5. 18.03.2026, 20:28
    Гость: Россиянин

    От киборга до человекоподобного, и наоборот:) Зеленский то говорят не настоящий!

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Какое из зол – меньшее?
Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде
В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными
Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом
Избранное
«Русские на Кавказе. Мифы и реальность»
Пикник «Веселый и злой»
Антон Павлов (F.P.G): «Все возвращается на «круги своя», и золото состава «четырех всадников Апокалипсиса» - тоже!»
Манекены feat. Наконечный «Крылья» (интернет-сингл)
Вольный путь «Танец стихий. Межень» (интернет-сингл)
Ундервуд «За горизонтом»
«Пикник» нашел ключ к шифру в колыбели космонавтики
Есть ли в России социальная почва для семейных ценностей?
Александр Ширвиндт — о русской кухне
Павел Колесник «Всему свой срок»
«Ол инклюзив» для мигрантов: новые власти Германии раздадут паспорта всем желающим из Африки и Азии
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации