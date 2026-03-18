На Украине тестируют американских человекоподобных роботов-солдат

Американская компания Foundation направила на Украину человекоподобных роботов-солдат Phantom MK-1 Андроиды должны пройти тестирование в боевых условиях, пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал Time.

Phantom MK-1 выглядит, как солдат с искусственным интеллектом. Журнал описывает черного стального робота как "внушающего ужас". Создатель - компания Foundation - считает, что использовать на войне андроидов намного "гуманнее и моральнее", чем живых солдат. Цель разработчика - чтобы их робот "мог использовать любое оружие, которое может использовать человек".

Foundation уже заключила ряд контрактов с Пентагоном на общую сумму 24 миллиона долларов. Но перед поставкой американской армии роботы должны пройти предварительное тестирование.

В качестве полигона выбрана Украина. По данным Times, в феврале два Phantom MK-1 были отправлены на Украину. "Первоначально для поддержки разведки на передовой, - отмечает журнал. - Но компания готовит "фантомы" к потенциальному развертыванию в боевых условиях".

"Foundation хочет вывести роботов на передовую линию фронта, чтобы отточить технологию в реальных условиях эксплуатации", - указывают разработчики.