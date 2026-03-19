Лукашенко помиловал 250 заключенных в обмен на смягчение санкций США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 заключенных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Речь идет об осужденных по делам «экстремистской направленности». В обмен Вашингтон смягчил санкции в отношении Минска.

«Все обращения до внесения президенту были подробно рассмотрены соответствующей комиссией под руководством генпрокурора. При принятии решения глава государства учитывал и мнение членов этой комиссии»,— сказали в пресс-службе белорусского президента. Лукашенко также учитывал обращения, «поступившие от матерей, жен и близких осужденных», следует из заявления.

Среди освобожденных — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко. 235 заключенных были освобождены в Белоруссии, остальных отправили в Литву, сообщило посольство США в Вильнюсе, передает Reuters. «Мы выражаем нашу глубочайшую благодарность нашим литовским партнерам за их ключевую роль в этой миссии»,— написал спецпосланник президента США Джон Коул в соцсети Х.

19 марта прошли переговоры Александра Лукашенко и Джона Коула. После встречи спецпосланник президента США объявил о снятии санкций с «Беларуськалия», «Белорусской калийной компании», Белинвестбанка, Банка развития и Минфина Белоруссии.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 19.03.2026, 21:06
    Гость: Прогнозы сбываются?

    Усатый открыто начал торговаться с НАТО.Уверен,что за кадром есть и другие темы.Всё бы ничего,но не окажется ли что "другие темы" не очень отвечают интересам России?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
В НАТО грозят жестким ответом за помощь Ирану разведданными
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян
Глава Пентагона заявил, что новый верховный лидер Ирана «обезображен»
© Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ
Избранное
Е2 Знакомы «РокДэнс» (интернет)
Агата Кристи – 35 лет (Глеб Самойлов и The Matrixx, при участии Симфонического Оркестра), 22 февраля, «Крокус Сити Холл»
«Можно обманывать некоторую часть общества всегда, можно обманывать всех некоторое время, но обманывать всех и всегда — невозможно»
«Нам нужно принципиально новое по содержанию и по-новому организованное знание о современном мире»
Представители «Киностудии имени Кира Булычева» получили Премию Global Innovator 2025
Кинопремьера «Отель»: мастер приглашает в гости
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
«Лебединое озеро» (Алиса Гребенщикова и оркестр), 16 апреля, Рахманиновский зал Московской консерватории
Гуженко feat. Dan Rock «Свет» (интернет-сингл)
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
Kiri No Mori «Изанаги» (сетевой EP)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации