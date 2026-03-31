Нетаньяху заявил о планах Ирана ликвидировать Трампа
Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа и «до сих пор» хочет это сделать. Об этом в интервью Newsmax заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Смотрите, если вспомнить, что происходило до войны, Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и в мире. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, в том числе, кстати, вместе с Венесуэлой и другими», — приводит слова Нетаньяху Газета.RU.
По его утверждению, «тысячи и тысячи» были уничтожены и искалечены в Афганистане из-за самодельных взрывных устройств. Он также указал, что Иран «бомбил» посольства США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
