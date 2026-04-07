СМИ: верховный лидер Ирана находится в бессознательном состоянии
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в бессознательном состоянии. Об этом заявила газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок.
По информации издания, Хаменеи проходит лечение в городе Кум. Утверждается, что он в тяжелом состоянии. The Times отмечает, что, согласно документу с данными разведки, верховный лидер Ирана не в состоянии принимать решения, пишет «Коммерсант».
В конце марта Axios сообщал, что американское ЦРУ и израильская разведка «Моссад» пытаются получить подтверждения того, что Моджтаба Хаменеи действительно стал правителем Ирана. Сомнения в дееспособности сына убитого аятоллы Али Хаменеи как руководителя возникли из-за его длительного отсутствия в публичном пространстве. В Тегеране официально признавали, что новый лидер был ранен при первом ударе США и Израиля 28 марта, но настаивали, что ранение было легким.
Уж чего кто только не говорил про нового Хаменеи. Бесспорный факт это то, что его заявления-послания по иранскому телевидению озвучивает диктор, точнее дикторша. В одном из комментов в интернете кто-то написал, что Моджтаба Хаменеи с 12 марта находится в Москве на лечении от травм, полученных при бомбардировке - это, ясен пень, информация из источника типа ОБС(одна баба сказала). Ясно одно, что молодой Хаменеи жив, а здоров ли - это отдельный вопрос.
выручил, ролик состряпали.
Россия жила несколько лет с таким же президентом царем Борисом, который только бухал и лечился и не показывался на публике, а народу врали, прездент работает с документами. А в это время его окружение и друганы "семья" дербанили Россию захватывали природные ресурсы и делили предприятия.
"Об этом заявила газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок". Вот так прямо иранцы сообщили американцам и израильтянам о действительно состоянии здоровья Моджтаба Хаменеи, а заодно о месте его нахождения. Для того, чтобы его было легче убить. Сейчас любая информация о него недееспособности ему на благо. Это само по себе является гарантом его безопасности.
То что им говорят