Трамп пригрозил более масштабными боями при срыве соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, сообщает РИА Новости.
"Если по какой-либо причине этого не произойдет (заключения сделки. — Прим. ред.), что крайне маловероятно, то интенсивность ударов достигнет небывалых масштабов", — написал он в соцсети Truth Social.
Американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном, добавил Трамп.
В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".
К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
Американский журналист Такер Карлсон 9 апреля задался вопросом, почему США идут на поводу у «марионеточного государства» Израиль, которое побудило Вашингтон начать войну с Ираном.
По словам журналиста, именно Тель-Авив настоял на участии американских вооруженных сил в конфликте. При этом он отметил, что операция пошла неудачно, из-за чего США теперь не могут выйти из противостояния с Ираном.
«Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство <...> Израиль? Почему это — то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», — поинтересовался Карлсон в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также добавил, что каждый американец имеет право знать, почему у Израиля есть такое большое влияние на Вашингтон.
