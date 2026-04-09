Трамп пригрозил более масштабными боями при срыве соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения с Ираном, сообщает РИА Новости.

"Если по какой-либо причине этого не произойдет (заключения сделки. — Прим. ред.), что крайне маловероятно, то интенсивность ударов достигнет небывалых масштабов", — написал он в соцсети Truth Social.

Американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся на позициях в регионе до выполнения договоренностей с Тегераном, добавил Трамп.

В ночь на среду стороны согласовали двухнедельное прекращение огня. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и в Соединенных Штатах. В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузом, право на обогащение урана, а также ненападение и прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против "Хезболлы".

К концу дня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три последних пункта мирного предложения, поэтому перемирие нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана у ИРИ при отказе выдать его добровольно. А ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
 

  3. 09.04.2026, 13:20
    Гость: гость

    Ты лучше своему дружку Бене звони, чтобы он перестал убивать бомбами ливанцев и убрался оттуда к чертям.

  4. 09.04.2026, 13:12
    Гость: Журналист Карлсон удивился влиянию Израиля на США

    Американский журналист Такер Карлсон 9 апреля задался вопросом, почему США идут на поводу у «марионеточного государства» Израиль, которое побудило Вашингтон начать войну с Ираном.

    По словам журналиста, именно Тель-Авив настоял на участии американских вооруженных сил в конфликте. При этом он отметил, что операция пошла неудачно, из-за чего США теперь не могут выйти из противостояния с Ираном.

    «Почему США не могут взять под контроль свое марионеточное государство <...> Израиль? Почему это — то единственное, что никогда не рассматривается? Вот вопрос», — поинтересовался Карлсон в соцсети X (бывш. Twitter).

    Он также добавил, что каждый американец имеет право знать, почему у Израиля есть такое большое влияние на Вашингтон.

  5. 09.04.2026, 13:11
    Гость: Журналист Карлсон удивился влиянию Израиля на США.

    Журналист Карлсон: США не могут взять под контроль Израиль

Air Force США050624-F-2295B-004
