Си Цзиньпин выдвинул 4 предложения для поддержания мира на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он передал их наследному принцу Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду Аль Нахайяну в ходе переговоров, пишут «Ведомости» со ссылклой на агентство Xinhua.

Первое предложение состоит в том, чтобы отстаивать принцип мирного сосуществования. Глава Китая заявил, что государствам Персидского залива и всего Ближнего Востока необходимо поддерживать улучшение отношений, содействовать построению общей архитектуры безопасности.

Вторым продолжением Си Цзиньпин назвал принцип национального суверенитета, который необходимо отстаивать. Безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива на Ближнем Востоке должны искренне уважаться.

Принцип верховенства международного права – третье предложение. Государства должны твердо отстаивать международную систему, международный порядок и основные нормы международных отношений, базирующиеся Уставе ООН.

«Мы не можем позволить миру вернуться к закону джунглей», – заявил Си Цзиньпин.

Четвертое предложение состоит в том, чтобы отстаивать принцип координации развития и безопасности. Все стороны должны создать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие государств Персидского залива на Ближнем Востоке, отметил глава КНР.

13 апреля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. По словам представителя китайского МИДа, страна готова играть позитивную роль в дальнейшем урегулировании.

  1. 14.04.2026, 23:46
    Гость: Корректор

    Депутат польского Сейма Конрад Беркович, выступая с парламентской трибуны,
    осудил совершаемые ЦАХАЛ военные преступления и назвал Израиль «новым Третьим рейхом».
    Польский депутат подчеркнул, что Израиль совершает самый настоящий геноцид населения сектора Газа и Ливана.
    По мнению Берковича, на флаге Израиля вместо традиционной еврейской «звезды Давида» должна быть изображена нацистская свастика.
    Есть честные люди и в польше..

  2. 14.04.2026, 23:20
    Гость: Зануда

    Ещё бы он научился слово «суверенитет» писать без ошибок... Цены б ему не было!

  3. 14.04.2026, 22:14
    Гость: Прекасные принципы

    для Ирана: Национальный суверинитет, мирное сосуществование, верховенство права, Координация усилий. А применить эти принципы к Украине он часом не призывал?

  4. 14.04.2026, 21:36
    Гость: Лучезар

    Китай никак не допрет до простой мысли: чтобы американский бандит не пришел в Китай таорить то же самое, что творили японцы во 2 МВ, лучше, чтобы этот бандит был как можно скорее убит иранцами. И не один бандит, а как можно больше.

  5. 14.04.2026, 21:32
    Гость: Лучезар

    Предложения вполне здравые. А чтобы они выполнялись, Китай должен дать Ирану все, что ему нужно для убийства как можно большего числа американских и еврейских нацистов. Ну и прочей сволочи, которая поднимает голову- типа арабских шейхов и европейской сволоты.

