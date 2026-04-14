Си Цзиньпин выдвинул 4 предложения для поддержания мира на Ближнем Востоке

12:54 14.04.2026

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он передал их наследному принцу Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду Аль Нахайяну в ходе переговоров, пишут «Ведомости» со ссылклой на агентство Xinhua.

Первое предложение состоит в том, чтобы отстаивать принцип мирного сосуществования. Глава Китая заявил, что государствам Персидского залива и всего Ближнего Востока необходимо поддерживать улучшение отношений, содействовать построению общей архитектуры безопасности.

Вторым продолжением Си Цзиньпин назвал принцип национального суверенитета, который необходимо отстаивать. Безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива на Ближнем Востоке должны искренне уважаться.

Принцип верховенства международного права – третье предложение. Государства должны твердо отстаивать международную систему, международный порядок и основные нормы международных отношений, базирующиеся Уставе ООН.

«Мы не можем позволить миру вернуться к закону джунглей», – заявил Си Цзиньпин.

Четвертое предложение состоит в том, чтобы отстаивать принцип координации развития и безопасности. Все стороны должны создать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие государств Персидского залива на Ближнем Востоке, отметил глава КНР.

13 апреля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. По словам представителя китайского МИДа, страна готова играть позитивную роль в дальнейшем урегулировании.