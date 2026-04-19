Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перекрыли Ормузский пролив, заявили в КСИР.
Судоходство в проливе будет возобновлено только после полного снятия морской блокады со стороны США.
«КСИР предупреждает, что ни одно судно не должно покидать свои якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском море. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с противником, и нарушившее это правило судно будет атаковано», – цитирует заявление КСИРа газета «Ведомости».
В Тегеране подчеркнули, что слова президента США Дональда Трампа «не заслуживают доверия». Вашингтон так и не снял блокаду иранских судов и портов, несмотря на данные обещания.
17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время действия режима прекращения огня. Однако уже утром 18 апреля Тегеран официально отозвал разрешение. Причиной стали действия США, которые, по утверждению иранской стороны, продолжают совершать акты «пиратства» и «морского разбоя» под предлогом блокады.
Перечитал пятничную новость об открытии Ормузского пролива и комменты "Иран сдулся". Да-а-а, проницательные у нас тут на форуме комментаторы, ничего не скажешь.
.
.
Что здесь скажешь? Комментаторы абсолютно правы. Штатам нельзя делать частичных уступок и заключать предварительных договорённостей. Штаты выберут нужное им, как изюм из булки, а своими обязательствами подотрутся. Все договорённости с ними должны идти целостным пакетом, все уступки должны быть увязаны с полным пакетом условий. Не соблюдается одно самое мелкое условие - не будут соблюдаться все.
Поэтому, малейшая уступка, малейший "жест доброй воли" нашей публикой воспринимается как начало сдачи позиций и полного поражения.
