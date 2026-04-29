США выпустят памятные паспорта с портретом Трампа

К 250-летию независимости США Госдеп готовит ограниченную серию памятных паспортов — в них впервые появится изображение действующего президента Дональда Трампа. Как отмечают в ведомстве, это будет первый случай, когда лицо живущего главы государства разместят в подобном документе.

Идею специального выпуска обсуждали несколько месяцев, окончательное решение утвердили в начале недели. Планируется выпустить от 25 до 30 тысяч экземпляров. Получить такой паспорт можно будет с 4 июля — оформить его предложат при личном обращении в паспортный офис в Вашингтоне. При этом стандартные документы по-прежнему будут доступны онлайн и в других отделениях.

По словам представителя Госдепартамента, памятная серия сохранит все элементы защиты, но получит уникальное оформление. Внутри разместят портрет президента на фоне его золотой подписи, а на обложке — название страны и слово «паспорт», выполненные крупным золотым шрифтом. На задней стороне появится изображение флага США с золотым покрытием и числом 250.

В действующих американских паспортах уже используются образы исторических фигур — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также символов страны вроде Статуи Свободы и Колокола Свободы.

Ранее Минфин США также сообщал о планах приурочить к юбилею выпуск обновленных долларовых банкнот с подписью Дональда Трампа. В ведомстве подчеркивали, что такие инициативы рассматриваются как часть масштабной подготовки к празднованию 250-летия страны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.04.2026, 10:44
    Гость: Лучезар

    Туалетная бумага с его образом была бы актуальнее- и приносила бы очень хорошую прибыль.

Все комментарии (4)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации