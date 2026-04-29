США выпустят памятные паспорта с портретом Трампа

К 250-летию независимости США Госдеп готовит ограниченную серию памятных паспортов — в них впервые появится изображение действующего президента Дональда Трампа. Как отмечают в ведомстве, это будет первый случай, когда лицо живущего главы государства разместят в подобном документе.

Идею специального выпуска обсуждали несколько месяцев, окончательное решение утвердили в начале недели. Планируется выпустить от 25 до 30 тысяч экземпляров. Получить такой паспорт можно будет с 4 июля — оформить его предложат при личном обращении в паспортный офис в Вашингтоне. При этом стандартные документы по-прежнему будут доступны онлайн и в других отделениях.

По словам представителя Госдепартамента, памятная серия сохранит все элементы защиты, но получит уникальное оформление. Внутри разместят портрет президента на фоне его золотой подписи, а на обложке — название страны и слово «паспорт», выполненные крупным золотым шрифтом. На задней стороне появится изображение флага США с золотым покрытием и числом 250.

В действующих американских паспортах уже используются образы исторических фигур — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также символов страны вроде Статуи Свободы и Колокола Свободы.

Ранее Минфин США также сообщал о планах приурочить к юбилею выпуск обновленных долларовых банкнот с подписью Дональда Трампа. В ведомстве подчеркивали, что такие инициативы рассматриваются как часть масштабной подготовки к празднованию 250-летия страны.