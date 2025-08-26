Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?

Почему не потребовать у Вашингтона тех же гарантий, какие США предоставили Тель-Авиву? Помните: «Израиль в сфере своих национальных государственных интересов все, что посчитает необходимым»?

Интересно, вас, уважаемые читатели, не напрягает наше телевидение после встречи президентов США и РФ на Аляске? Нажимай любую кнопку, и сразу куча картинок, экспертных мнений и прочей ерунды. Но в одном направлении. Встреча сдвинула дело с мертвой точки. Победа приблизилась. Дональд Трамп на нашей стороне! Уря! Уря и ещё раз уря!

Как же быстро мы переодеваемся и переобуваемся. Куда там какому-нибудь осьминогу с его способностью менять окраску в зависимости от окружающей среды. Одна встреча, одна улыбка — и всё, мы расквасились, расплылись от умиления. Америка за нас. Правда, здорово! Голоса тех, кто пытается сказать о давно известной истине «Америка всегда только за себя!», не слышны в дружном «ура!».

Меня часто упрекают в том, что я напоминаю о задачах СВО, перечисленных президентом Путиным в начале конфликта. Но я опять о них напомню. Мы их не выполнили! По крайней мере на сегодняшний день. А нам, возможно, потому, что в правительстве считают, что народ устал от войны и согласится на её окончание, «чуть-чуть не доделав главное», говорят об огромном дипломатическом прорыве.

Мы что, опять оставим нашим внукам нерешенную проблему? Пусть потомки доделывают? Не думаю, что наше правительство этого не понимает. Это скорее ситуативное мышление наших СМИ. Официально никто ничего не заявляет, а значит, на верху всё понимают и ждут, тянут время, чтобы ответить.

Как само собой разумеющееся мы сегодня цитируем Трампа и свору его западных собачек: «По мнению … Россия должна сделать то-то и то-то». Опять условия диктуют нам! С какого перепоя, извините? Помните, чем у Пушкина в «Сказке о золотой рыбке» закончились такие переговоры с этой самой рыбкой? Не думаю, что нами руководят люди, у которых мозгов меньше, чем у рыбки.

О чем сегодня больше всего говорят западные политики во главе с президентом Трампом? О гарантиях безопасности для Украины! Вот как! Запад и США гарантируют безопасность Киеву, вплоть до введения ограниченного военного контингента! Нас опять держат за идиотов? Что такое гарантии? Это, прежде всего, возможность наказать тех, кто нарушает договор.

Тот, кто дает гарантии, фактически берет управление страной в свои руки. Проще говоря, мы свою военную победу должны подарить американцам и европейцам. Да сколько же можно? Веками дарим свои победы. А потом чешем затылок: «Как же это так получилось?..» Просто надо уметь вовремя менять мимику. Улыбаться, выслушивая, и отвечать со строгим выражением лица.

Должна не только Россия, но и США и Европа



Начну с простого. Что является на сегодня главным условием продолжения боевых действий со стороны ВСУ? Поставки вооружения и боеприпасов! Это понимают все. Более того, европейцы открыто выводят этот вопрос за рамки переговоров. Поставляем и будем поставлять! Как и американцы. Будем продавать Европе, а дальше хоть трава не расти. Бизнес не должен страдать.

Ну тогда о каком мире вообще может идти речь? О каких переговорах? Почему «Россия должна» — это обязательное условие, а «Европа и США должны» выводится за скобки? Нет уж, переговоры — это взаимные обязательства. А диктат одной стране со стороны другой или других — это по-другому называется. Это капитуляция.

Далее. Как там дела с развединформацией, которую открыто предоставляют США? Ничего, что перед ударами по объектам на территории России в этих районах кружат дроны-разведчики или висят спутники? Или этого никто не видит? Спросите у крымчан.

Там любой мальчишка вам скажет, что как только над Черным морем появляются американские или европейские дроны-разведчики, жди налета либо БЭКов, либо ракет. Точно так же происходит и с позициями наших подразделений, с базами снабжения, с переправами и прочими важными объектами.

И про «Старлинк» мы тоже не забыли. Как там чувствует себя борец за мир во всем мире Илон Макс? Не икается ему ночами, это с учетом разницы во времени. И не надо думать, что то, о чем я написал выше, мелочи. Эти мелочи стоят достаточно много жизней.

Если отбросить улыбки Трампа и его желание попиариться любым способом по любому поводу, у каждого человека свои недостатки, мы прекрасно понимаем, какую задачу решает американский президент. Я неоднократно писал о том, что Вашингтону глубоко плевать на судьбу Украины и украинцев. Рынок сбыта? Да. Кладовая полезных ископаемых? Да! А кто там будет жить, кто будет лизать ботинки американскому бизнесу — не важно.

Ситуация зашла слишком далеко, и Америка срочно должна «исчезнуть» из этого региона. Как говорят политические консультанты, «США должны выйти из переговорного процесса по Украине с наименьшими имиджевыми потерями». Так почему же тогда не потребовать у Вашингтона тех же действий, тех же гарантий, какие США предоставили Тель-Авиву? Помните: «Израиль в сфере своих национальных государственных интересов все, что посчитает необходимым»? Исходя из этого заявления, Москва тоже должна получить такой же карт-бланш!

Ну и «вишенка на торте». «Коалиция желающих». Пока что это аморфное, не оформленное юридически образование. Но многие аналитики предсказывают, что вполне возможно, что скоро в Европе будет создан ещё один военный блок. Этакое «мини-НАТО». Как раз на базе этой коалиции. И именно этот блок введет войска на Украину под видом миротворцев.

Представляете ситуацию? Москва против. Даже, вполне возможно, наносит удар по этим войскам на территории Украины. Но по базам снабжения, по инфраструктуре — не сметь! Это члены НАТО, а там 5-я статья! Оно нам надо? Конечно, мы можем попросить гарантии со стороны США. А смысл? Кто-то ещё сомневается в том, что Запад легко забывает про любые гарантии, если они становятся невыгодны... Западу?

Мне представляется, помешать созданию такого блока мы не сможем. Это дело западных стран, их компетенция. Но мы можем заранее потребовать прописать санкции против таких нахалов, которые имеет право применить Москва. Вплоть до военных.

Это всего лишь часть того, что нам необходимо обдумать и принять решение о том, что и как мы будем делать. Дипломатия — это не только искусство срезать «острые углы» в международных отношениях, это ещё и искусство эти «углы» создавать. Это не только оборона, но и нападение! Как там сказал «русский Д’Артаньян» в советских «Трех мушкетерах» — à la guerre comme à la guerre, на войне как на войне.

От мертвого осла уши…



Ещё одну, но, по моему мнению, наиважнейшую тему я выделю особо. Просто, если не думать, если просто слушать и смотреть ТВ, может показаться, что вопрос уже давно решен. Я о встрече президента Путина и Зеленского! 9 из 10 выступающих в электронных СМИ обсуждают место встречи, возможные вопросы, которые необходимо обсудить…

Ощущение такое, что в дурдоме сегодня День открытых дверей. Какая встреча? Кого с кем? После того как мы много месяцев говорим о нелегитимности Зеленского, выслушиваем прямые оскорбления из его поганого рта в наш адрес, в адрес нашего президента, в адрес нашей страны! Встреча президента одной страны с президентом другой? Или встреча президента России с каким-то непонятным гражданином враждебной страны?

Ладно, об имидже президента Путина писать не буду. Все понимают, что такая встреча здорово подгадит Путину, нанесет огромный ущерб его авторитету. При этом положительной стороны у такой встречи просто нет. Маленькая капризная политическая проститутка на все предложения будет отвечать однозначно: «Нет! Я хочу, чтобы все было по-моему!»

А вот об имидже России скажу обязательно. Будет ли авторитет нашей страны так же высок и безупречен, как сегодня, в случае срыва, что обязательно произойдет, переговоров президента Путина и Зеленского? Очень сомневаюсь. Оказывается, Россия не настолько великая, как о ней кричат на каждом шагу. Оказывается, на неё можно надавить, и она «поплывет»... Налицо дискредитация РФ в глазах союзников, сочувствующих и просто нейтральных игроков…

А кто выиграет? Кто отчаянно радовался встрече с президентом Трампом? Зеленский! Трамп поставил нелегитимного в один ряд с законными президентами, премьерами и т. д. Если в такой «презентации» примет участие ещё и Владимир Путин, то все разговоры о каких-то законах, о какой-то Конституции на Украине придется прекратить.

Не пора ли уйти от «пластилинового стиля» переговоров? «Нет», как, впрочем, и «да», должны быть твердыми, не позволяющими трактовок. А такие «расплывчатые» фразы, как «президент Путин согласен встретиться с Зеленским при условии...», позволяют нашим противникам трактовать согласие так, как им хочется.

Что мы сегодня и видим. Западные лидеры во главе с американским президентом при всяком удобном и неудобном случае напоминают нам: «А ваш президент согласился...» Про условия даже не вспоминают. Президент Трамп вообще говорит о встрече в ближайшие дни! Согласен, значит, согласен.

Наступать можно и за столом переговоров



Я не думаю, что те мысли, которые я озвучил сегодня, уникальны. Я прекрасно знаю квалификацию наших дипломатов и аналитиков. Когда надо, они умеют достаточно искусно, но опасно «показывать зубы». Прорабатывается и наша реакция на действия наших противников.

Материал написан больше для обычного человека, для тех, ради кого всё и делается. Мы действительно в сложном положении. Весь мир сегодня в сложном положении. Слишком далеко зашли разногласия. Слишком «больно» будет возвращаться к статус-кво. «Больно» всем. И нам, и нашим противникам.

Но это совсем не означает, что мы должны поступиться своими интересами ради сохранения мира на планете. Мы должны договариваться или драться. Третьего не дано. Но договариваться надо так, чтобы потом не услышать от ветеранов СВО: «И за вот это мы клали жизни? За это мы теряли друзей? За это мы теряли здоровье?..»

Наоборот, ветераны, увидев результаты переговоров, должны сказать: «А ведь оно того стоило!»