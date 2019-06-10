Летняя жара – к чему готовиться, как помочь?

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» – гласил популярный советский лозунг

В пользе свежего воздуха нет сомнений, а вот горячие лучи летнего солнца отнюдь не безобидны. Летняя жара может быть причиной множества недомоганий и даже болезней. Жители южных стран хорошо знают о мерах предосторожности в знойные дни, россияне ещё не привыкли к капризам климата. К чему же нам готовиться?

Загар – за и против

Солнечные ванны объявляют полезными все врачи. Это не только красиво, но и полезно – под воздействием света вырабатывается витамин Д, предотвращающий рахит, быстрее и лучше заживают раны, трофические язвы, инфекционные поражения кожи, усиливается иммунитет. Гелиотерапия (лечение солнцем) показана при хронических и воспалительных заболеваниях легких, почек, суставов, в восстановительный период после тяжелых травм и нервных потрясений. Она особенно эффективна в сочетании с талассотерапией (лечение морем), бальнеотерапией (лечение целебными грязями), диетотерапией и умеренными физическими нагрузками.

Среди противопоказаний к гелиотерапии и солнечным ваннам: онкологические заболевания, в том числе в стадии ремиссии, заболевания надпочечников, малярия, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, обострения хронических заболеваний внутренних органов.

Детям до двух лет, беременным в первом и последнем триместре, пенсионерам и женщинам в климактерический период нужно особенно осторожно принимать солнечные ванны, не загорать в дневные часы. Людям, страдающим от изобилия родинок и невусов, женщинам с мастопатией и доброкачественными образованиями в молочных железах не следует загорать на открытом солнце, но можно находиться на пляже в затененных шезлонгах.

Помните, что светлокожие, особенно блондины и рыжеволосые, чувствительней к солнцу, чем смуглые и черноволосые люди.

Солнечные ванны оптимально принимать с 8 до 11 и с 16 до 19 часов. Начиная загорать, можно пробыть на солнце не более получаса, затем потихоньку прибавлять время (не более часа разово). Необходимы головной убор, солнечные очки, парео или полотенце, защитный крем. Долгое пребывание на открытом солнце опасно даже для загорелых людей.

Козни жары

Жители южных стран неуклонно соблюдают обычай сиесты – с полудня до трех-четырех часов дня ни один уважающий себя турок, испанец или аргентинец на улице без жизненной необходимости не покажется. В России полуденный отдых не принят, поэтому экстремальная жара приводит к множеству недугов – от несерьёзных до очень опасных.

Солнечный ожог – неудобство, с которым сталкивались все. В легких случаях ожог выглядит как эритема (припухшее болезненное покраснение), в более серьёзных на месте поражения появляются пузыри, наполненные жидкостью. Через несколько дней верхний слой кожи шелушится и облезает. Если поражение обширно, возникают симптомы интоксикации – зуд и сильная боль на месте ожогов, повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, сонливость. При несоблюдении правил гигиены, расчесывании ожогов, ношении тесной, давящей одежды возможно вторичное бактериальное заражение и нагноение.

Лечение симптоматическое – смазывать ожоги противоожоговым средством (пантенолом, аллантоином, облепиховым маслом и т.д.). Полезны холодные компрессы, частый прохладный душ или ванны с травами (календула, ромашка), при повышении температуры или сильной боли нужно принять таблетку аспирина или парацетамола (ибупрофен усиливает чувствительность к солнцу и поэтому противопоказан!) Если пузырями покрывается более 10% тела, температура поднимается выше 38, ожоги сильно распухают, появляются гнойные или сукровичные выделения – следует обратиться к врачу. После выздоровления 2-3 дня необходимы солнцезащитные кремы, зонты и плотная одежда из мягкой ткани, закрывающая обожженные места. Не следует носить тугое бельё, фасоны с лямками, складками, ремнями, травмирующими пораженные участки.

Солнечный ожог глаз может возникнуть если в солнечный день слишком долго находиться на солнце без защитных очков, поглощающих УФ-лучи. Симптомы – покраснение глаз, светобоязнь, боль и резь в глазах, слезотечение, нерезкое зрение, спазмы века, в тяжелых случаях – отек век и глазного яблока, поражение роговицы, помутнение радужки.

Лечение – 2-3 дня не выходить на улицу при солнечном свете, лежать в полутемном помещении, отказаться от чтения, компьютера и телевизора, делать холодные примочки на глаза. Если в течение 24 часов улучшения нет – обратиться к окулисту.

Фотодерматоз или солнечная крапивница – особо сильная реакция кожи на солнечный свет. Даже небольшое воздействие вызывает кожные высыпания, покраснения, зуд, отеки. Часто наблюдается у беременных, в пубертатный и климактерический период, во время менструаций. Может являться симптомом заболеваний печени, надпочечников, почек – если раньше фотодерматоза не наблюдалось, стоит пройти обследование. При порфирии (генетическое системное заболевание) попадание солнечных лучей на кожу вызывает воспаление и язвы. Усиливают чувствительность к солнцу сульфаниламиды, антибиотики (фторхинолоны, тетрациклины), амиодарон, фуросемид, ибупрофен и мази на его основе, некоторые другие препараты. Можно получить локальный солнечный ожог при попадании на кожу духов, одеколона, апельсинового, сандалового или бергамотового масла, мускуса, амбры, сока петрушки, борщевика или дудника.

Лечение – то же, что и при солнечном ожоге, плюс противоаллергенные лекарства и строгий отказ от прогулок под солнцем. При попадании на кожу фотосенсибилизирующих (усиливающих чувствительность к солнцу) веществ нужно тщательно промыть пораженные места с мылом, протереть детским маслом, снова промыть и только затем накладывать мазь или повязку.

Солнечный удар – частный случай теплового удара, особенно часто случающегося в жаркие дни, с полными, пожилыми и неправильно одетыми людьми. Причина недомогания перегрев, в случае солнечного удара – головного мозга, в случае теплового – всего тела. Если слишком долго находиться на солнце с непокрытой головой, ехать в закрытом автомобиле в жару, испытывать воздействие непривычно высокой температуры, организм перестает справляться с терморегуляцией. Симптомы: потеря или спутанность сознания, тошнота, рвота, озноб, одышка, кровотечение из носа, гипертермия (до 41 и выше), сильная головная боль, в тяжелых случаях судороги, перебои в работе сердца, галлюцинации, бред. Есть риск инсультов, инфарктов, комы и внезапной смерти.

Лечение: необходима экстренная медицинская помощь. До приезда врача нужно перенести пострадавшего в тень, раздеть его до белья, сделать холодный компресс на голову, накрыть тело мокрой тканью. Если больной в сознании – напоите его подсоленной или минеральной водой. Можно растирать виски, кисти, стопы, мочки ушей. При судорогах – удерживать на месте, чтобы больной не навредил себе, при рвоте – повернуть голову набок, чтобы он не подавился. Важно следить за дыханием и пульсом, при необходимости начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Обезвоживание на жаре особенно опасно, потому что вместе с потом человек теряет не только воду, но и минеральные вещества. «Поймать» обезвоживание можно при интенсивной тренировке, прогулке и даже поездке в переполненном транспорте в жаркий день. Симптомы: сухость во рту, головная боль, круги под глазами, вялость, отсутствие мочеиспускания или небольшое количество темной мочи, сухая, морщинистая и дряблая кожа, тошнота, слабость, обмороки, если не оказать помощь – тяжелые нарушения работы почек.

Лечение – медленное «отпаивание». Лучше всего воспользоваться препаратом «регидрон», в его отсутствие сделайте такой раствор – чайную ложку соли и четыре столовые ложки сахара на литр воды или отпаивайте лечебной минеральной водой. Поите по 100 миллилитров каждые 10 минут, пока больной не выпьет литр, если возникает рвота – уменьшите дозы вдвое-вчетверо и участите питьё. Можно поместить человека в теплую (но не горячую!) ванну, накрыть мокрой простыней, не лишним будет сосание кусочков льда. При улучшении состояния ещё сутки нужно поить часто, но понемногу, не позволяя выпивать более 500 миллилитров в час. Для профилактики обезвоживания на жаре следует выпивать не менее 500 миллилитров минеральной воды или разведенного сока каждый час. Если наблюдается ухудшение или улучшения нет в течение 3-4 часов – обратитесь к врачу.

Будьте осторожны в жаркие дни как на отдыхе, так и дома!