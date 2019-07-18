Более 50 человек отравились едой из автоматов Healthy Food в Москве

08:25

Более 50 человек заразились острой кишечной инфекцией из-за еды, купленной в вендинговых автоматах Healthy food, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В основном пострадали сотрудники офисных центров в семи административных округах. У большинства пострадавших диагноз - сальмонеллез.

В ходе расследовани выяснилось, что все потерпевшие ели продукты под брендом "Healthy food", которые покупали через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно".

Эту еду производили в цехе в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. Проверка цеха выявила там "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований".

В частности, проверка нашла неудовлетворительным сантехническое состояние производственных помещений, в них вместе хранились сырье и готовая продукция, часть холодильников была неисправна, температурный режим хранения продуктов не соблюдался, говорится в сообщении. Также там нашли просроченную продукцию и "обезличенное сырье" и упаковки с неправомерно увеличенными сроками годности.

Сотрудники Роспотребнадзора эти цеха опечатали. Из оборота изъяли около 3 тонн сырья и готовой продукции и закрыли 22 вендинговых автомата в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Восточном административных округах. Также были опечатаны кафе "Healthy food" в башне "Город столиц" и такое же кафе в доме 10 по Пресненской набережной,

Также закрыты 22 станции "здорового питания" (вендинговые автоматы) в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Восточном административных округах.