]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Более 50 человек отравились едой из автоматов Healthy Food в Москве

08:25 18.07.2019
Фото с сайта og.ru
Материалы по теме:

Более 50 человек заразились острой кишечной инфекцией из-за еды, купленной в вендинговых автоматах Healthy food, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В основном пострадали сотрудники офисных центров в семи административных округах. У большинства пострадавших диагноз - сальмонеллез. 

В ходе расследовани выяснилось, что все потерпевшие ели продукты под брендом "Healthy food", которые покупали через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно".

Эту еду производили в цехе в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. Проверка цеха выявила там "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований".

В частности, проверка нашла неудовлетворительным сантехническое состояние производственных помещений, в них вместе хранились сырье и готовая продукция, часть холодильников была неисправна, температурный режим хранения продуктов не соблюдался, говорится в сообщении. Также там нашли просроченную продукцию и "обезличенное сырье" и упаковки с неправомерно увеличенными сроками годности.

Сотрудники Роспотребнадзора эти цеха опечатали. Из оборота изъяли около 3 тонн сырья и готовой продукции и закрыли 22 вендинговых автомата в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Восточном административных округах. Также были опечатаны кафе "Healthy food" в башне "Город столиц" и такое же кафе в доме 10 по Пресненской набережной,

Также закрыты 22 станции "здорового питания" (вендинговые автоматы) в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Восточном административных округах.

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2019, 11:57
Гость: Carlos

***Под чутким руководством не моющих руки нерях.*** Не нерях, а трудолюбивых и неприхотливых сами-понимаете...
18.07.2019, 11:33
Гость: good

До втаскивании России в ВТО были ГОСТы и их нарушение преследовалось по закону. Их отменили. Сейчас хотят еще 10 000 оставшихся отменить.
Хотя "вступление" в ВТО было после 2000 года, мне кажется, я знаю кто в этом виноват ... Сталин!
18.07.2019, 10:01
Гость: Олег

Автоматы травят людей. Под чутким руководством не моющих руки нерях.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.