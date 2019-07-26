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Минздрав может включить в национальный календарь прививок вакцину от ВПЧ

12:10 26.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").

Как сообщает агентство, ранее Менделевич направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

"Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой и наиболее эффективно и рационально ее проведение в рамках мероприятий по совершенствованию национального календаря", - говорится в письме.

Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций. При этом ближайшей задачей является введение в календарь вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции (всех детей раннего возраста).

"Параллельно с работой по расширению национального календаря профилактических прививок Минздрав России активно работает с Минпромторгом России по вопросу необходимости производства отечественных вакцин", - отметила замминистра.

Путин ранее поручил правительству разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация, Министерство здравоохранения РФ
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