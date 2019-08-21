Прогрессивный метод: Лечение волос кератином

19:23

Кератиновое лечение волос безвредно и подходит для волос, находящихся в любом состоянии

Красота волос первична

Красота и здоровье волос - это один из основных факторов, позволяющих каждой женщине выглядеть неотразимой и вызывать восхищение окружающих. Существует множество проблем, связанных с вашими волосами и требующих незамедлительного вмешательства. Если ваши локоны приобрели тусклый, усталый вид, а также сухость, то рекомендуется использовать кератиновое лечение волос. Этот уникальный метод вернет вашим волосам шелковистость с сопутствующим здоровым блеском. Волосы приобретут необходимую податливость и не будут доставлять вам неудобств при их расчесывании. Лечение кератином не дает последующих побочных эффектов. Кератин является природным белком, который входит в состав наших волос и ногтей. Этот белок содержится в природе практически повсеместно: в когтях хищников, в крыльях пернатых, в лепестках растений. Кератин делает наши волосы здоровыми и прочными.

Где и как делать?

Кератиновое лечение лучше всего сделают в вызывающем доверие салоне красоты. Зачастую, хорошие салоны можно определить по наличию профессиональных средств для волос от GKhair и других именитых фирм-производителей. Перед нанесением кератинового средства рекомендуется тщательно вымыть волосы. Затем важно правильно подобрать лечебное средство, подходящее типу ваших волос. Перед нанесением белкового состава необходимо отступить от корней волос на 1 сантиметр. После этого производят выпрямление волос утюжком, перед этим разделив их на небольшие пряди. При повышении температуры, производимом посредством утюжка, происходит постепенное сворачивание белка-кератина, который обволакивает все трещины и поврежденные участки волос. В итоге ваши волосы станут, крепкими и гладкими.

Кератиновое лечение волос сопровождается обволакиванием волоса эмульсией натурального кератина. Благодаря кератину структура волоса восстанавливается, сглаживаются трещины, снижается ломкость. Попадая в волос, молекулы кератина заполняют все трещины и пустоты, и становятся его частью. В процессе лечения кератином ваши локоны станут более крепкими и живыми.

Преимущества лечения кератином

А не вредно ли?

Кератиновое лечение волос безвредно и подходит для волос, находящихся в любом состоянии. К тому же одна процедура этого лечения не займет у вас много времени. Нужно отметить и то, что кератиновое лечение подходит для любого типа волос, делая этот метод практически универсальным. Лечение кератином вполне доступно и не требует больших вложений финансов, что сэкономит ваш бюджет.

Нужно отметить, что кератиновое лечение создает остаточный эффект, благодаря чему каждая последующая процедура делает ваши волосы еще более крепкими и здоровыми. Длительность эффективного действия одной процедуры при правильном последующем уходе за волосами достигает до 5 – 6 месяцев.