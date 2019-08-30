В Москве при детской больнице появится авиамедицинская бригада

11:07

С 1 сентября вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра будет дежурить при детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предположительно, время прибытия авиамедицинской бригады в любую точку города составит в среднем 7–10 минут, в Новую Москву — 15–20 минут.

Отмечается, что оперативность вылета медицинского воздушного судна и быстрая доставка в больницу имеют важное значение при транспортировке детей, пострадавших в результате несчастных случаев, особенно при падении с большой высоты.

Всего в Москве будут дежурить три медицинских вертолета. Один базируется на площадке городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, второй находится на базе ГКБ имени С. С. Юдина.

На текущий момент в столице работает 31 вертолетная площадка, десять из них находятся на базе крупных медицинских центров. Еще 21 наземная площадка оборудована в ТиНАО.

Все санитарные вертолеты оснащены современным медицинским оборудованием. На борту есть мониторы-дефибрилляторы, с помощью которых делают массаж при остановке сердца. Также в вертолетах находятся устройства для перевозки тяжелобольных и недоношенных младенцев и другие приборы, с помощью которых проводят экстренную реанимацию пациента.

Медицинская бригада может высадиться на месте происшествия и оказать помощь сразу нескольким пострадавшим — запас лекарственных препаратов и перевязочных материалов рассчитан на 25 человек. Один вертолет может эвакуировать трех пациентов с травмами средней степени тяжести или двух пострадавших в тяжелом состоянии.