В России нашли альтернативу пробе Манту

16:11

Альтернативный вид теста для выявления туберкулезной инфекции — Т-спот — выйдет на рынок в сентябре. После этого регионы смогут его закупить и использовать вместо проб Манту.

«Во Владимирской области открылось производство Т-спот. И теперь в сентябре он выходит на рынок России, сертификаты готовы и проблем их получения нет», — сообщила РИА «Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, регионы могут сами изучить спрос и с 1 сентября закупать тесты Т-спот.

В 2017 году Минздрав объявил, что специалисты Всероссийского общества фтизиатров рекомендовали несколько вариантов тестирования на туберкулез. Это всем известная проба Манту, а также диаскинтест и Т-спот. Их результаты будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольные учреждения.

Проба Манту проводится в рамках ОМС, некоторые родители выступают против нее из-за аллергической реакции. Тест Т-спот также используется для диагностики туберкулеза.

При помощи теста Т-спот в образце крови определяется число Т-лимфоцитов, которые продуцируют интерферон-гамма. Это позволяет определить наличие иммунного ответа и выявить наличие инфекции Mycobacterium tuberculosis — возбудителя туберкулёза. Метод также может быть использован для обнаружения латентного туберкулеза. Главное преимущество метода в том, что он сравнительно быстрый (результаты в течение 24 часов) и менее подвержен влиянию предыдущей вакцинации по сравнению с традиционными методами тестирования.