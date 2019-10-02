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Порядка 12 врачей подали заявление на увольнение из НМИЦ им. Блохина

17:18 2.10.2019
Здание НМИЦ Блохина
Фото с сайта wikipedia.org
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В НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина подали заявления на увольнение от 10 до 12 врачей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

По словам Менткевича, директор НМИЦ получил только пять заявлений, именно поэтому их увольнение находится в его ведении. Остальные заявления должен получить замдиректора.

Сам Менткевич работает в институте последние два дня.

Замдиректора НИИ Максим Рыков также заявил о том, что написал заявление о своем уходе. Он выразил надежду на то, что в понедельник уже получит трудовую книжку. Рыков также опроверг информацию о том, что история с уходом врачей была затеяна для того, чтобы сменить директора НИИ.

В начале текущей недели врачи из НМИЦ Блохина опубликовали видеообращение, в котором заявили о готовности уволиться в случае, если не произойдет смена руководства. Врачей поддержали родители, проходящие лечение в центре детей. Они заявили на давлении со стороны руководства центра.

До 10 октября в Центре работает комиссия Минздрава, которая призвана оценить ситуацию в онкоцентре. Директор НМИЦ Иван Стилиди заявил, что действия врачей связаны с нереализованными амбициями занять кресло руководителя. Он добавил, что в случае увольнения врачей, дети не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". 

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 00:16
Гость: Ну-ну

И вправду,врачам надо знать, что после клятвы Гиппорката врач поступает в рабство к чиновникам и к минестерству здравоохранения. А если чем не доволен, то ты становишься сволочью, которая не хочет лечить бедных детей за копеечную зарплату. Ведь врач это не человек с точки зрения Минестерства Здравоохранения и с точки зрения властей, которые угробили систему здравоохранения в России...
02.10.2019, 23:00
Гость: Макар

Действительно, как безнравственно поступили...
02.10.2019, 22:33
Гость: gvozd

Стилиди заявил, что действия врачей связаны с нереализованными амбициями занять кресло руководителя
--
амбиции у всех 12и видимо..
печально конечно, что в Государственной системе скорее вышвырнут 12 высококвалифицированных специалистов и подвергнут детей смертельной опасности, но чиновники - неприкасаемые..
а по уму надо гнать этого стилиди.
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