Что такое Лазерная коррекция зрения. Противопоказания и полезные советы

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Действие коррекции не меняется с течением времени

Лазерная коррекция зрения

Для восстановления зрения наиболее эффективным и безопасным методом считается коррекция зрения с использованием лазерной технологии. Лазерная коррекция зрения в Украине также развита, как и в соседних странах и позволит избавиться от ношения очков или контактных линз на длительный промежуток времени.

Принцип действия заключается в том, что холодный луч лазера позволяет осуществлять корректировку зрения. Производится изменение преломления зрения непосредственно в глазу. Луч света фокусируется непосредственно на сетчатку. Пациент получает четкое и ясное изображение окружающего мира.

Возможно ли повреждение глаза во время проведения коррекции

Роговица в полном объеме поглощает лазерное излучение, вот почему полностью исключено повреждение внутренней структуры глаза. Эксимерный лазер действует на поверхностный слой, он не способен воздействовать на глубокие ткани. Таким образом полностью исключено их повреждение.

Как долго будут ощутимы результаты коррекции

Действие коррекции не меняется с течением времени. Если вы сделали ее в 25 лет, то и через двадцать лет зрение останется практически идеальным. Вполне понятно, что к 60-ти годам происходят возрастные изменения. Вовсе не обязательно, что такие изменения коснуться зрения. Если этого не произойдет, то зрение будет нормальным даже в глубокой старости.

Могут ли прибегнуть к лазерной коррекции зрения беременные или кормящие женщины

Коррекцию зрения противопоказана как во время лактации, так и во время беременности. В этот период организм женщины получает очень большую нагрузку, ее гормональный фон нестабильный. Если женщина произвела коррекцию до беременности, то это никак не повлияет на рождение ребенка. Главное, чтобы роды были естественными.

Что необходимо предпринять перед проведением процедуры

Прежде всего необходимо воздержаться от употребления алкогольных напитков, включая слабоалкогольные. Они могут повлиять на функционирование кровеносной системы. Не следует наносить чрезмерный макияж. также за несколько дней до коррекции постарайтесь избавиться от контактных линз.

Перед проведением процедуры необходимо собрать все анализы. Список можно уточнить на официальном сайте. Клиент может в режиме онлайн выбрать необходимую дату и время посещения специалиста. Вся процедура в центре займет не более четырех часов. Лазерная коррекция зрения является максимально эффективной, к тому же стоимость процедуры вполне приемлема.

