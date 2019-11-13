Ротавирус «поджидает» везде: в России зафиксирован рост числа заболевших

18:13

В российских детсадах и школах начали регистрировать очаги заболевания сезонными вирусами

Эпидемия распространяется по всей стране.

Так, в начале ноября детсад «Солнечный лучик» в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки ротавирусной инфекции. При проверке надзорные органы обнаружили, что в одной из групп отсутствовало на занятиях более половины детей. Бездействие руководства учреждения признали нарушением, в связи с чем материалы инспекции отправили в соответствующие ведомства для дальнейших разбирательств.

Эксперты утверждают, что ротавирус и прочие похожие вирусные заболевания обостряются в осенний период. При этом в 95% случаях инфекция «бьет» по детям и подросткам. У них болезнь может протекать с тяжелыми последствиями. Обычно ребята страдают от тошноты, рвоты, расстройства кишечника, высокой температуры, слабости и озноба. Заразиться могут и взрослые. Однако в их случае болезнь протекает в более легкой форме. Также стоит отметить, что в местах массового скопления людей, таких как школы, детсады, спортивные секции, заражение происходит быстрее. Вирус переносится контактно-бытовым путем, например, через одежду или игрушки.

Также стало известно, что 12 ноября в городе Заречный Пензенской области в школе №221 ученики начали жаловаться на недомогание и боли в животе. Большинству детей медики поставили диагноз «ротавирус». До 14 ноября школу закрыли на карантин. За это время в учебном заведении проведут генеральную уборку. «Анализы проб воды и продуктов питания показали хороший результат, то есть, подъем заболеваемости с качеством питания в школе не связан», - отметила руководитель МРУ №59 ФМБА России Людмила Куликова.

От кишечной инфекции страдают и на Кубани. В Кропоткине в больницы попало более 50 детей. У 36 из них врачи уже обнаружили норовирус. Также его диагностировали у 10 взрослых.

В целом всплеск инфекционных заболеваний в осеннюю пору не является чем-то неожиданным. В это время года и дети, и взрослые страдают от вирусов. Хотя Роспотребнадзор старается уменьшить панику по поводу вспышек вирусов, связывая рост заболеваемости с некачественным питанием. Однако медики предупреждают, что лечение ротавируса по принципу отравления опасно для здоровья. Специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачу для установления точного диагноза.