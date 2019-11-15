Женщинам не стоит пренебрегать осмотром у онколога

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Никогда нельзя заниматься самолечением

Рак молочных желез из-за своей распространенности вызывает много заблуждений среди пациентов и среди тех, кто только слышал о болезни. Люди, которые заботятся о своем здоровье, интересуются тем, как часто нужно посещать онколога.

Специалисты советуют делать проверку раз в год, а тем, кто имеет определенные проблемы со здоровьем или возраст старше 40 лет стоит проверяться чаще, хотя бы раз в полгода. Также присутствует рекомендация врачей насчет того, что требуется иногда самостоятельно проверять грудь на наличие новообразований при помощи пальпации. На этом постоянно акцентируют внимание врачи.

Симптомы заболевания на 1-2 стадиях отсутствуют и рак протекает безболезненно, что существенно усложняет его диагностику. У пациентки могут иметь место только очень болезненные месячные и серьезные боли в груди, но только при мастопатии.

Внешне симптомы могут проявляться через появление асимметрии груди. Рак, чаще всего, обнаруживается до момента появления характерных симптомов. Женщина может сама почувствовать, что у нее появилось новое уплотнение в груди, или же она пройдет маммографию и проблема будет обнаружена в процессе ее прохождения. Именно поэтому важно своевременно обращаться за помощью к специалистам.

Никогда нельзя заниматься самолечением, особенно если есть уплотнение в груди и женщина начинает сама размышлять на тему того, что именно с ней случилось. Это крайне неправильная тактика, ведь с раком нельзя тратить время на собственные предположения и народные средства. Современная медицина позволяет справиться с болезнью на разных ее стадиях, постоянно разрабатываются новые методы лечения и пациентке, во многих случаях, даже удается сохранить собственные молочные железы после прохождения курса лечения.

Рак груди и что он собой представляет

Рак молочных желез представляет собой злокачественное новообразование в железистой ткани молочной железы. Статистически именно эта форма рака является наиболее распространенной среди женщин. Мужчины также довольно часто страдают этим заболеванием. Химиотерапия при раке грудной железы — одна из наиболее распространенных форм лечения данного заболевания. Она направлена на то, чтобы получить положительные результаты перед оперативным вмешательством. Часто данный метод лечения заменяет операцию, особенно если заболевание было выявлено на ранних стадиях. Очень часто химиотерапия при раке молочных желез может быть использована только как часть общей терапии, так что может потребоваться и дополнительное лечение.