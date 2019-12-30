Через 10 лет ожирением будет страдать каждый второй американец

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Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с ожирением в США. Как пишет агентство Bloomberg, по их мнению, к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес.

Агентство отмечает, что проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется, и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована "тяжелая форма ожирения".

В качестве главных причин сложившейся ситуации эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. При этом, для многих американцев альтернативное здоровое питание - непозволительная роскошь.

Согласно последним данным, на сегодняшний день около 40% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом.

Как ранее писала газета The New York Times , ВМС США заняли первое место в списке видов Вооруженных сил страны по степени распространения избыточного веса среди военнослужащих. Ожирение было выявлено у каждого пятого американского моряка - 22%, что превышает средний показатель по ВС в целом. Газета констатировала, что ситуация с избыточным весом в Вооруженных силах страны ухудшается с каждым годом.