]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Через 10 лет ожирением будет страдать каждый второй американец

12:51 30.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с ожирением в США. Как пишет агентство Bloomberg, по их мнению, к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес.

Агентство отмечает, что проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется, и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована "тяжелая форма ожирения".

В качестве главных причин сложившейся ситуации эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. При этом, для многих американцев альтернативное здоровое питание - непозволительная роскошь.

Согласно последним данным, на сегодняшний день около 40% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом.

Как ранее писала газета The New York Times , ВМС США заняли первое место в списке видов Вооруженных сил страны по степени распространения избыточного веса среди военнослужащих. Ожирение было выявлено у каждого пятого американского моряка - 22%, что превышает средний показатель по ВС в целом. Газета констатировала, что ситуация с избыточным весом в Вооруженных силах страны ухудшается с каждым годом. 

Темы: США, Ожирение и борьба с ним
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.