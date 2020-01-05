Умер онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком

11:50

Известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который с 2018 года рассказывал о борьбе с выявленным у него раком желудка в специальном проекте, умер в воскресенье на 42-м году жизни.

"Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало", - написала его супруга Анна Гегечкори в Facebook.

В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях, пишет ТАСС.

Опубликовано записанное несколько дней назад видеообращение Андрея Павленко, которое начинается словами: «Уважаемые друзья, если вы смотрите это видео, значит, я уже умер». Онколог поблагодарил всех, кто поддерживал его в борьбе с болезнью и попросил оказать помощь его детищу - гранту имени Андрея Павленко, который будет доносить правдивую информацию об онкологических заболеваниях и методах лечения: «50 процентов от собранной суммы пойдут на развитие и финансирование проекта. Вторая половина пойдет моей семье. Ведь с моей смертью она лишилась единственного кормильца».

У Андрея Павленко остались жена и трое детей.

За несколько дней до смерти на своей странице в Facebook врач опубликовал прощальное письмо. Павленко заявил, что ему «просто не повезло», и призвал всех, кто сражается с онкологией, не опускать руки.