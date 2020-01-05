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Умер онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком

11:50 5.01.2020

Известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который с 2018 года рассказывал о борьбе с выявленным у него раком желудка в специальном проекте, умер в воскресенье на 42-м году жизни. 

"Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало", - написала его супруга Анна Гегечкори в Facebook.

В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях, пишет ТАСС.

Опубликовано записанное несколько дней назад видеообращение Андрея Павленко, которое начинается словами: «Уважаемые друзья, если вы смотрите это видео, значит, я уже умер». Онколог поблагодарил всех, кто поддерживал его в борьбе с болезнью и попросил оказать помощь его детищу - гранту имени Андрея Павленко, который будет доносить правдивую информацию об онкологических заболеваниях и методах лечения: «50 процентов от собранной суммы пойдут на развитие и финансирование проекта. Вторая половина пойдет моей семье. Ведь с моей смертью она лишилась единственного кормильца».

У Андрея Павленко остались жена и трое детей.

За несколько дней до смерти на своей странице в Facebook врач опубликовал прощальное письмо. Павленко заявил, что ему «просто не повезло», и призвал всех, кто сражается с онкологией, не опускать руки.

Темы: Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 18:59
Гость: Алекс

Здоровье и долголетие зависит от паразитов тела.
05.01.2020, 18:25
Гость: Европеец

Пройдох в этой области много - тут Вы правы. А вот в Европе очень многие формы рака успешно лечатся.
Просто у нас намного лучше диагностика и доступнее лекарства. Дочь работает менеджером по лекарствам против рака в швейцарской фирме Roche. Знаю о чем говорю.
Таких примеров как велосипедист Армстронг множество.
05.01.2020, 18:00
Гость: Вадим (охотник за бакланами)

Росстат ухудшил прогноз по численности населения России вопреки нацпроекту «Демография», который требует остановить естественную убыль и на который в бюджете заложено 4 трлн руб. на ближайшие пять лет. Вплоть до 2027 г. в стране будет умирать людей больше, чем рождаться, причем процесс сползания в демографическую яму будет ежегодно ускоряться, следует из обновленной оценки Росстата
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