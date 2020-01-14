Сложно ли поставить сапфировые брекеты?

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Сложно ли пролечить ротовую полость, придать ей эстетическую привлекательность?

Когда-то это считалось довольно дорогостоящим делом, но сегодня современные технологии творят чудеса. Можно поставить сапфировые брекеты, что не будут ощущаться в ротовой полости, но сделают улыбку более эстетичной. Плюс, они защищают поверхность эмали от неблагоприятного внешнего воздействия, оказывают и гигиеническое воздействие в ротовой полости. Материалы химически нейтральны, они не вступают в реакцию с органическими и неорганическими веществами, вот почему относятся к разряду гигиеничных, гипоаллергенных.

Что нужно знать о сапфировых брекетах

Любой брекет независимо от основы должны изготавливаться с учетом индивидуальных особенностей человека. И в этом требования высоки, будь то сапфировый слой, керамический или любой другой.

Сапфир - искусственно выращенный кристалл, который ценится как за эстетическую привлекательность, так и за ценные технико-эксплуатационные свойства. Неудивительно, что стоимость установки выше в сравнении с керамическим, металлическим аналогом.

Его основа - монокристаллический оксид алюминия, проходящий специальную обработку под очень высокими температурами, свыше 2000°. В результате этого он обретает приятную прозрачность (clear), оптимальную прочность, легкость. Смотрятся такие брекеты очень естественно, вот почему их может выбирать как возрастной пациент, так и люди более молодого возраста. Для того чтобы придать еще большую эстетическую привлекательность, дуга покрывается облицовкой естественного белого цвета.

Комплексный подход к делу: лечение, эстетическая стоматология

Конечно, каждый зуб должен быть здоровым, прежде чем он будет обрамлен в брекеты. Вот почему лечение обязательно. Можно выбрать себе безлигатурные или лигатурные сапфировые конструкции. Они отличаются способом крепления. Необходимо учитывать следующие особенности:

• Очень популярны брекеты Damon, они являются лучшими представителями модельного ряда.

• Можно смело сказать, что это лучшее вложение в собственное здоровье, эстетическую привлекательность, ведь с пользой будет потрачен каждый рубль.

• Каждый случай (кейс) индивидуален. Задача специалиста сделать так, чтобы установленная стоматологическая система позволяла человеку свободно говорить, пережевывать пищу, полностью расслабляться во время сна.

• Установка подразумевает этапы: подготовка, изготовление, фиксация.

• Материал мягкий, отполированный, он не нуждается в сложном уходе, не царапает слизистую, лигатура легкая. Адаптационный период один из самых маленьких среди стоматологических процедур, он составляет около двух дней.

Красивая ротовая полость не роскошь

Есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. Так, сапфир может окрашиваться со временем, поэтому во время ношения брекетов не рекомендуется злоупотреблять пищей с естественными красителями: кофе, вино, ягоды и некоторые другие. Очень аккуратно стоит относиться и к употреблению очень твердых продуктов: твердое мясо, орехи, некоторые фрукты и овощи. Также стоит исключить из рациона жевательные резинки и вязкую пищу. Обязательно нужно полоскать рот после еды и использовать специальные стоматологические ершики, которые аккуратно полируют поверхность, удаляя остатки еды.

Как правило, люди устанавливают брекеты сразу на обе челюсти: верхнюю и нижнюю. Но в любом случае нужно исходить из индивидуальных особенностей строения лицевого скелета человека, расположения зубов.

Проводится консультация специалиста, составляется план лечения, изготавливаются модели, брекет-системы, они фиксируются. Затем через определенное время происходит их снятие. Специалисты аккуратно снимают слепки с каждого зубного ряда, фиксируют ретейнер, корректируют системы.